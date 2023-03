Novo single “Pedra Run” de Ceuzany disponível nas plataformas digitais

A artista cabo-verdiana Ceuzany Pires disponibilizou esta sexta-feira, nas plataformas digitais, o seu mais novo single “Pedra Run”, que marca o regresso da cantora mindelense depois de vários anos sem lançar temas a solo.

“É um tema que reflecte sobre uma pessoa que se perdeu num vício qualquer e que infelizmente já não há uma solução possível. Passando por figuras emblemáticas e icônicas mindelenses. É o caso de “Jon Funiler” e “Ti Nenê”, dois “buldonhe das engenhocas” e a eles junta-se “Naiss d’Quisque” que sempre tem informação de quem pode consertar algo”, lê-se na nota de imprensa da produtora Harmonia enviada à Inforpress.

Segundo o documento, “Pedra Run”, que nasceu de uma maneira “muito intuitiva e de um jeito muito natural”, é uma composição que contou com a participação de Neu Lopes, João Carlos Silva e Anisio Rodrigues.

Ceuzany Pires nasceu no Senegal, é filha de pai foguense e mãe mindelense. A cantora viveu toda a sua vida na ilha de São Vicente, tendo começado a sua carreira musical no grupo musical da ilha de Santo Antão, Cordas do Sol, em 2007, como vocalista.

Em 2012, começou a sua carreira a solo e actualmente conta com dois álbuns “Ilha d’Melodia” e “Nha Vida”, no mercado e vários singles com a participação de outros artistas.