​Segunda edição TMC Internacional 2023 vai homenagear Armando Tito

A segunda edição do TMC Internacional acontece no dia 20 deste mês, em Roterdão, nos Países Baixos, e vai homenagear o músico e guitarrista cabo-verdiano Armando Tito.

Esta edição, segundo a organização, acontece sob o lema “Quem será a próxima grande estrela da música cabo-verdiana”, e terá concorrentes de vários países da nossa diáspora como: Esses são os participantes: Iemilson Monteiro do Rosário (Portugal), Plácido Vaz (Luxemburgo), Viviane M. do Rosário (Bélgica), Filo Neves (Inglaterra), Eliz Moura (Alemanha), Ronise Morais (Espanha), Josiane Gonçalves (Itália), Sensa da Silva (Noruega), Djocelyn Mendes (Holanda) e Stefania Lopes (Cabo Verde).

Esta edição terá como artistas convidados a cantora Nancy Vieira e a vencedora da primeira edição, Miriam Monteiro. O grupo carnavalesco Cabo Verde Chegou (Melhor grupo carnaval de Roterdão 2019) fará a abertura do espectáculo.

Além da Gala do TMC Internacional, o evento terá uma componente de empresarial com a realização da Feira “Cabo Verde Fair”.

O TMC Internacional é uma produção exclusiva da SVTUR, empresa promotora de eventos culturais em Cabo Verde, com sede em São Vicente, e a DRM, empresa de produção de media, sediada nos Países Baixos.

Conforme a organização, ao longo das várias edições, o TMC levou à ribalta vários artistas que integraram o panorama musical cabo-verdiano, bem como tem procurado resgatar a música tradicional de Cabo Verde para os palcos internacionais, através do concurso de jovens talentos. "Com a realização da primeira edição no dia 18 de Junho de 2022, a Internacionalização do "TMC" foi um sucesso. Um dos objectivos deste projecto é ligar a comunidade cabo-verdiana na diáspora, através da nossa música e promover a descoberta de talentos musicais. O evento é dirigido a toda a comunidade cabo-verdiana residente na diáspora e a todos aqueles que se interessam pela música tradicional de Cabo Verde".

Armando Tito é natural de São Vicente. Começou a tocar desde muito cedo. Gravou pela primeira vez com a cantora Cesária Évora, em São Vicente, ainda menor de idade.

Descendente de uma família de músicos, logo se tornou também conhecido. Toca diversos instrumentos como violão, violino e cavaquinho com muita sabedoria, mas é com o violão que mais tem encantado.

O músico cabo-verdiano vive em Portugal desde o início dos anos 80, trabalhou como músico do “Voz de Cabo Verde” e fez parte do grupo “Morabeza”. Já tocou com conhecidos músicos cabo-verdianos como Bana, Cesária Évora, Paulino Vieira e Ildo Lobo.