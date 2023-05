​“Maria” de Emicida e Dino D'Santiago apresentada em 1.ª mão em Lisboa

A canção 'Maria', que promove uma parceria entre o brasileiro Emicida e Dino D'Santiago, será apresentada ao vivo e em primeira mão aos portugueses, nos palcos dos Coliseus de Lisboa e Porto, nos dias 11 e 13 deste mês, no encerramento da tournée europeia do rapper.

A música aborda "o amor que transcende convenções sociais" e desafia "os desígnios patriarcais enraizados na sociedade", revela um comunicado da agência a que o Notícias ao Minuto teve acesso.

No Brasil, a apresentação de 'Maria' só acontecerá no dia 26 deste mês, no Festival Back2Black, no Rio de Janeiro.

"O maior desafio na conceção da letra foi abordar o tema de forma sensível e responsável, sendo honesto comigo mesmo ao procurar o tom certo para transmitir uma mensagem de amor e igualdade que fosse relevante e impactante para os ouvintes", afirmou Dino D'Santiago, na nota, acrescentando que foi até à cidade de São Paulo para criar a canção ao lado de Emicida.

"Foi uma experiência enriquecedora, uma vez que nos permitiu refletir sobre as nossas próprias atitudes e como elas afectam as mulheres ao nosso redor. Essas reflexões também são um caminho para a desconstrução de estereótipos e preconceitos", salientou o artista Dino D'Santiago.

A canção tem "referências na música africana contemporânea, no hip-hop e na soul music, combinando elementos e referências destes géneros".

Por sua vez, Emicida conta o processo de composição da música, destacando que pegou na ideia principal de Dino e "quis fazer umas metáforas que falam sobre coisas densas e perdas que só percebemos depois".

"Adoro compor junto no estúdio e ficamos lá durante algumas horas a escrever e a falar sobre a vida. Sinto que se ficássemos mais tempo no estúdio, faríamos um álbum inteiro", afirmou ainda o rapper brasileiro.