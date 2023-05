​“Sambizanga” abre Mostra Africana de Filmes Realizados por Mulheres

O filme “Sambizanga” vai abrir a III edição da CENA – Mostra Africana de Filmes Realizados por Mulheres, que decorre até sábado, na Cidade da Praia, e vai homenagear a actriz e intelectual Elisa Andrade.

A sessão oficial de abertura da III edição da CENA acontece no final da tarde de hoje, 11, no Palácio da Presidência da República.

Segundo a organização, o lendário Sambizanga (1972, de Sarah Maldoror) foi recentemente restaurado pela The Film Foundation, instituição criada pelo realizador e produtor Martin Scorsese, entre outros.

A Film Foundation é uma organização sem fins lucrativos, sediada nos EUA, dedicada à preservação de filmes e à exibição de cinema restaurado e clássico. Foi fundada pelo diretor Martin Scorsese, e vários outros cineastas importantes, em 1990.

A restauração de “Sambizanga” faz parte do African Film Heritage Project, uma iniciativa criada pelo The Film Foundation’s World Cinema Project, a FEPACI e a UNESCO – em colaboração com a Cineteca di Bologna – para ajudar a localizar, restaurar e divulgar o cinema africano.

A organização da CENA disse que congratula-se com esta oportunidade de exibir este filme lendário, no contexto das ex-colónias portuguesas em África, naquela que será uma estreia “ de luxo”, uma versão em DCP (Digital Cinema Package, uma tecnologia de padronização dos formatos digitais para a distribuição e a exibição de filmes) restaurada pela Cineteca di Bologna e o projecto World Cinema da The Film Foundation no L’Image Retrouvée (Paris), a partir dos negativos originais de 35mm.

A iniciativa do restauro foi ainda em associação com as Éditions René Chateau e a família de Sarah Maldoror, tendo o financiamento sido fornecido pela Hobson/Lucas Family Foundation.

O filme passa-se em Angola, no ano de 1961. Domingos Xavier, um activista revolucionário angolano, é preso pela polícia secreta portuguesa e levado para a prisão de Sambizanga, onde acaba sendo submetido a um interrogatório e tortura para que revele os nomes dos seus contactos nos movimentos de luta pela independência.

O filme é contado a partir do ponto de vista de Maria (Elisa Andrade), a mulher de Xavier, que vai em busca do seu marido de prisão em prisão.

De referir que a CENA arrancou na manhã de hoje na Uni-CV, com oficinas para os estudantes e uma palestra proferida pela produtora Natasha Craveiro. “O que é produção cinematográfica?

Estará em estreia, nessa edição da CENA o filme “Filha da…” de Samira Vera-Cruz e “Korpu Fémia” de Chissana Magalhães.

Na sexta-feira, 12, será a vez do Centro Cultural Português acolher a programação, que abre às 18 horas com uma roda de conversa à volta do futuro do cinema africano. Segue-se a sessão de filmes “A CENA é …PALOP e Ibérica”.

A Presidência da República, as Nações Unidas, a Fundação Amílcar Cabral, a Embaixada de Angola, a Embaixada de Espanha, a Universidade de Cabo Verde e o Centro Cultural Português –Instituto Camões, são as instituições parceiras na organização da terceira edição da CENA.