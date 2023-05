Chris Borges apresenta exposição fotográfica “Parentalidade, um amor em construção”

No ano passado surge a primeira exposição da artista intitulada “O outro lado da maternidade”, onde mostrou a sobrecarga invisível que as mães têm. Este ano com a exposição “Parentalidade, um amor em construção”, Chris Borges pretende mostrar a importância de uma paternidade responsável.

A exposição “Parentalidade, um amor em construção” está a decorrer na Câmara Municipal da Praia, e conta com mais de vinte quadros que retratam ambientes familiares.

A exposição “Parentalidade, um amor em construção” é uma chamada de atenção à paternidade responsável. Esta exposição vem na sequência da primeira intitulada “O outro lado da maternidade”.

Com esta exposição, a fotógrafa quer mostrar que com a divisão das tarefas ou de co-responsabilização parental, a mãe consegue ter tempo para ela, e para outras coisas e a questão da saúde mental será uma preocupação a menos, porque não terá aquela subcarga.

“Se a mulher tem tendência para ficar ansiosa, ela sabe que o seu parceiro está lá para ela e é seu porto seguro. Isso diminui a pressão que ela tem, então aquela ansiedade ameniza um pouco”, observa.

Chris Borges explica que a sua preocupação é de dizer ao pai para não ter vergonha de exercer a sua paternidade. “A paternidade não é opcional, e não é só ter nome no registo de nascimento, mas é de criar vínculo desde a barriga para toda a vida. O pai não tem noção do quanto a sua figura é importante para a criação do filho, porque a mãe dá colo e amor, mas o pai dá segurança e incentiva a percorrer o caminho”.

Para a fotógrafa, “Parentalidade, um amor em construção”, é uma forma de dizer que o amor é construído todos os dias: “aquilo que dás irás receber, não podes esperar aquilo que não dás. Então tens que estar presente”.

Conforme disse a artista, o objectivo da exposição é chamar a atenção para a paternidade responsável.

Chris Borges citou que essas fotografias foram feitas nos finais de semana quando as famílias estão num ambiente familiar natural.

“Foi engraçado, acho que a maioria das pessoas acabam por perceber que não queriam uma realidade maquiada, então desde a primeira exposição falei com elas, no sentido de que queria uma realidade natural como costumam estar em casa no final-de-semana. E acabam por aderir e sentirem-se mais confortáveis”, revela.

A exposição terá continuação

Conforme disse Chris a exposição terá continuação, porque na abertura muitos pais decidiram participar. “Isso é muito bom, vou organizar depois para vermos como é que vamos fazer a combinação de continuação desse tema, porque é algo que precisa ser explorado, e pelo facto da nossa sociedade estar em falta com a questão da paternidade, acredito que tanto eu como outros fotógrafos que queiram explorar esta área têm um leque de informações que podem utilizar”.

Chris Borges contou que se trata de uma exposição/venda e o valor arrecadado será revertido para uma associação que cuida de crianças com necessidades especiais, mas ainda não identificaram que associação irá beneficiar desse gesto.

Natural da Cidade da Praia, a relação de Chris com a fotografia começou por mera curiosidade. “Sem ter noção da fotografia emprestava a máquina dos amigos, colocava os rolos e saía pelas ruas do Platô a fotografar tudo e todos. A curiosidade tornou-se hobby e em 2007 comecei a brincar de fotógrafa com os amigos, familiares, depois vieram os amigos dos amigos”.

E com isso muitos viam a potencialidade, mas “eu só queria brincar de fotógrafa e esconder-me atrás da máquina fotográfica. Nestas andanças, sem perceber já fotografei vários eventos, mas a minha paixão é fotografar as grávidas ou fazer fotografias materno-infantis”.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1119 de 10 de Maio de 2023.