​SCM participa no Copyright Think Tank, em Marrocos

A Sociedade Cabo-verdiana de Música (SCM) apresenta Cabo Verde enquanto país piloto da implementação do projecto copyright Friendly Label, durante o Copyright Think Tank que acontece em Rabat, Marrocos. O evento é organizado pela Movement of Creative Africas (MOCA) e decorre entre hoje e amanhã.

A presidente da Sociedade Cabo-verdiana de Música, Solange Cesarovna, encontra-se em, Marrocos, na cidade de Rabat - Cidade da Cultura Africana 2022/2023, a convite da MOCA, para apresentação do Projecto Copyright Friendly Label, lançado em 2019, na ilha do Sal, enquanto país piloto de implementação do Selo, que distingue os utilizadores amigos do direito do autor.

Segundo uma nota enviada, a apresentação da SCM, no Copyright Think Tank abriu o evento de dois dias, com a partilha do conceito do projecto Copyright Friendly Label, lançado na ilha do Sal, durante o 1º Fórum de Indústrias Criativas, Direito de Autor e Turismo Cultural, em Setembro de 2019.

Na apresentação estiveram representantes de vários países do continente Africano, entre os quais Marrocos, África do Sul, Kenya, Tanzânia, Costa do Marfim, Zimbábue, Senegal, Ruanda, Egipto, Burkina Faso.

A mesma fonte cita que os países presentes no evento, têm também demonstrado grande interesse na implementação do projecto Copyright Friendly Label, para criar um novo movimento colectivo, catalisador da promoção e valorização do pagamento dos direitos autorais no Continente Africano.

Para a SCM, o Copyright Think Tank constitui um espaço de reflexão e contribuição de todos os representantes dos países presentes, no sentido do início da implementação do projecto Copyright Friendly Label no maior número possível de países africanos, sendo Marrocos, o próximo país a abraçar a iniciativa, com o início da implementação do projecto, a partir de hoje, na cidade de Rabat.