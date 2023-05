​Documentário “Cesária Évora” vence 12.ª edição do Prémio Sophia

“Cesária Évora", da realizadora portuguesa Ana Sofia Fonseca, foi o vencedor de Melhor Documentário na 12.ª edição do Prémio Sophia, atribuído pela Academia Portuguesa de Cinema (APC).

A 12.ª edição dos Prémios Sophia realizou-se este domingo, 21, no Casino Estoril, em Portugal.

O documentário relata a vivência de Cesária Évora em São Vicente, a sua simplicidade, a forma como ajudava todos que batiam à sua porta, como se preocupava em dar uma vida melhor à sua família, mas também a sua relação com a bebida e o seu problema de depressão e bipolaridade.

Com imagens de arquivo inéditas e testemunhos únicos dos familiares, amigos de infância, músicos que trabalharam com ela, do próprio Djô da Silva, no documentário, conheceu-se a privacidade de casa para os camarins do mundo da Diva dos pés descalços que nunca abdicou da sua liberdade.

O documentário “Cesária Évora” já venceu o Prémio Público no Festival Indie Lisboa, em Maio, também foi selecção oficial no Festival SXSW, em Austin, nos Estados Unidos, e menção especial no Festival da Cracóvia.

Realizado entre Portugal, França e Cabo Verde, o documentário é dedicado à artista cabo-verdiana, falecida há 10 anos, que se tornou num dos maiores nomes da world music.