Vera Duarte será homenageada no Festival Internacional de Poesia e Poética do Mindelo

A edição de 2023 do “txon-poesia”, Festival Internacional de Poesia e Poética do Mindelo, arranca na quinta-feira, 25, e vai homenagear a escritora e poetisa cabo-verdiana Vera Duarte, anunciou a organização.

De acordo com a organização, este ano o evento, que regressa após a pandemia da covid-19, homenageia Vera Duarte, a “primeira poetisa reconhecida na literatura cabo-verdiana e uma das vozes sonantes do continente africano, reconhecida por críticos de renome, estudada em várias universidades e distinguida com prémios internacionais, de entre eles o Prémio Tchicaya U Tam’si de Poesia Africana.

O Festival Internacional de Poesia e Poética do Mindelo começa com a abertura do Stand do Livro, na Galeria Zero Point Art, e vai apresentar uma selecção de editoras e autores de poesia e diversos géneros literários.

No mesmo dia haverá duas mesas redondas, sendo a primeira sobre “Poética da paisagem: Identificação, pertença e transculturalidade”, com António Alberto Alves, Grace Ribeiro e José Miguel Pires e a outra sobre o tema “A boca no ouvido de alguém: corpo – identidade – língua”, que aborda a antologia de poesia em língua portuguesa, com apresentação de Tiago Alves Costa.

Está programada também a abertura de uma exposição audiovisual denominada “Enraizar, entre Mindelo e Torre de Moncorvo”, junto com a instalação “Imergir na paisagem para resgatar raízes”, de Grace Ribeiro, e a exibição do filme “Fumo”, de José Miguel Pires.

Na sexta-feira, à tarde, será realizada a conversa “Activismo, género e descolonização”, com Celeste Fortes e Raquel Lima, depois “Conversa fiod: A palavra na ponta dos dedos” e “roteiro poético” com a apresentação da revista de poesia e poética “txon” e apresentação do livro Ingenuidade, Inocência, Ignorância”, com performance poética de Raquel Lima.

No sábado, de manhã, haverá “Caminhada poética por Mindelo”, com curadoria de Irlando Ferreira e leitura das cartas de Andreia Tavares de Sousa, António de Névada, Filinto Elísio, Irlando Ferreira, José Oliveira Pinto, Márcia C. Brito, Mário Loff e Vasco Martins.

À tarde, acontece o “Viva Vera Duarte” para homenagear os 30 anos de percurso literário da autora, com relançamento de livros e de duas obras inéditas.

Para o encerramento do “txon-poesia” 2023 está previsto o “Spoken Word Mindelo #21”.