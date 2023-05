​Centrum Sete Sóis Sete Luas recebem Stree Art com artista luxemburguês David Soner

Os Centrum Sete Sóis do Maio e da Ribeira Grande de Santo Antão recebem de hoje, 25, a 4 de Junho, o street artist luxemburguês, David Soner. O artista estará em residência artística no Maio e na Ribeira Grande de Santo Antão onde vai criar dois murais que pretendem celebrar os 60 anos da emigração cabo-verdiana no Luxemburgo.

Segundo uma nota do Festival Sete Sóis Sete Luas, esta actividade realiza-se com o apoio da Embaixada do Luxemburgo em Cabo Verde.

O artista luxemburguês vai também realizar laboratórios de criatividade para os estudantes na ilha do Maio e da Ribeira Grande. E no dia 3 de Junho, vai inaugurar a sua exposição no Centrum Sete Sóis Sete Luas da Ribeira Grande.

A mesma fonte conta que David descobre o mundo do hip hop ainda menino e encontra a sua vocação na arte do graffiti, mas não no acto de vandalismo.

“Hoje o seu universo apresenta-se na forma de obras de arte, objectos de design, conjuntos ou criações monumentais no espaço urbano. Nas suas obras, David Soner compartilha a sua visão positiva e humanista do mundo. As suas criações são um vector de conexão social”, aponta.

Nascido em 1993, o Festival Sete Sóis Sete Luas é hoje um projecto promovido por uma Rede Cultural composta por 30 cidades de 12 países diferentes: Brasil, Cabo Verde, Croácia, França, Itália, Luxemburgo, Marrocos, Portugal, Eslovénia, Espanha, Tunísia e Turquia.

O Festival Sete Sóis Sete Luas, que este ano celebra a sua 31ª edição, desenvolve os seus projectos sobretudo na área da música popular, étnica, tradicional e das artes plásticas, envolvendo sempre importantes personalidades das culturas europeia e mediterrânica.