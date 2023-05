Cesária Évora Academia de Artes terá aulas de bateria e de percussão

A Cesária Évora Academia de Artes (CEAA) terá a partir desse Verão, aulas de bateria e de percussão, graças a um protocolo de parceria que foi assinado esta sexta-feira, 26. O acordo de parceria foi assinado entre Direcção Geral das Artes e das Indústrias Criativas (DGAIC), a Cesária Évora Academia de Artes (CEAA) e o Instituto de Bateria e Percussão – IBP.

O acordo de parceria tem como objectivo principal o ensino, a promoção e o desenvolvimento de competências artísticas em crianças, adolescentes e jovens, de modo a desenvolver actividades ligadas ao ensino da música, modalidade bateria e percussão, na CEAA.

Segundo a curadora da Cesária Évora Academia de Artes Lígia Timas, a iniciativa do IBP veio mesmo a calhar com os interesses da Academia. “Iniciaremos agora no Verão, as primeiras aulas de bateria com o IBP e depois no início do próximo ano lectivo teremos as actividades anuais programadas”.

“O nosso foco é agora trabalhar para que as aulas de bateria sejam de facto aulas que os alunos saem com conteúdo de prática e teórico relacionado a bateria e percussão. Nesses anos de trabalho da Academia, o nosso maior foco é que todos os professores que fazem parte do grupo de colaboradores da Academia se esforçam para que os nossos alunos não sejam analfabetos da CEAA”, frisa.

Lígia Timas disse ainda que espera que seja uma parceria profícua, “temos demanda de alunos, temos crianças, adolescentes e adultos sempre a pedirem aulas de bateria, já tínhamos uma experiência durante dois anos, com um professor que infelizmente está doente”.

O Director Geral das Artes e das Indústrias Criativas, Adilson Gomes, por seu lado, disse que esse acordo vai trazer mais-valia, porque será sistematizado um programa muito ligado à percussão. “Tanto o Bruno como o Renato são artistas de gênese, então tenho a certeza que vão fazer um bom trabalho e vão auxiliar a Cesária Évora Academia de Artes a consolidar todo esse processo da formalização do sector e principalmente da nossa música”.

Já para Renato Maio, do Instituto de Bateria e Percussão, este acordo é muito importante, porque vai colmatar essa falta de aulas de percussão e bateria que tinham na Cesária Évora Academia de Artes. “Para nós é importante, porque aprender música não é só pegar nos instrumentos e tocar, mas sim saber avaliar, ler e interpretar tudo é o nosso foco dentro do IBP. Essa é nossa meta, sempre melhorar e ensinar”.