Martin Scorsese quer realizar novo filme sobre Jesus

O realizador norte-americano Martin Scorsese anunciou hoje que pretende realizar um novo filme sobre Jesus, 35 anos depois de "A Última Tentação de Cristo", respondendo a um recente apelo do Papa Francisco aos artistas.

"Respondi ao apelo que o Papa fez aos artistas da única maneira que sei: imaginando e escrevendo um argumento para um filme sobre Jesus e estou pronto para começar a fazê-lo", adiantou o cineasta à publicação jesuíta La Civiltà Cattollica, em Roma.

Ao longo da sua carreira, Scorsese realizou filmes como "A Cor do Dinheiro", "Tudo Bons Rapazes", "O Cabo do Medo", "Casino", "A Idade da Inocência", "Gangues de Nova Iorque" e o polémico "A Última Tentação de Cristo", de 1988.

Este mês, numa longa entrevista à publicação especializada Deadline, Scorsese lembrou que o propósito de "A Última Tentação de Cristo" era "começar um diálogo sobre algo" que ainda lhe é caro: "a natureza -- a verdadeira natureza -- do amor, que pode ser deus, pode ser Jesus".

Baseado no livro com o mesmo título do grego Nikos Kazantzakis, o filme foi protagonizado por Willem Dafoe e gerou protestos e críticas sobre a forma como Jesus Cristo foi retratado.