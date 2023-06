Lura com três concertos este mês em Portugal

​A artista Lura tem três concertos marcados para este mês de Junho, em Portugal, que começam hoje, no Festival Giacometti, em Ferreira do Alentejo.

A edição 2023 do Festival Giacometti acontece de 01 a 04 de Junho, com uma programação diversa nas áreas da música, arte, antropologia, cinema, dança e gastronomia.

A Câmara Municipal de Ferreira do Alentejo é a entidade promotora deste evento anual, que, em 2019, recebeu o título de “Evento Premium” pelo Turismo de Portugal, destacando a sua relevância e qualidade.

De acordo com a agenda divulgada pela artista, depois do Alentejo, os próximos concertos vão ser em Lagoa, no Lagoa Wine Show, no dia 10 de Junho, e na Madeira, no Festival Atlântico, no dia 17 de Junho.

Na cidade algarvia, o Lagoa Wine Show engloba provas de vinhos, workshops, ‘showcookings’ e concertos com, para além de Lura, no dia 10, Pedro Moutinho, Gisela João e Ricardo Ribeiro.

O Festival Atlântico, com 20 anos de existência, realiza-se todos os sábados do mês de Junho, 03, 10, 17 e 24 de Junho, e integra três componentes artísticas, sendo o Festival de Música da Madeira, o Concurso Internacional de Pirotecnia da Madeira e a actuação de bandas filarmónicas no centro da cidade.

No dia 28 de Abril, Lura lançou o seu novo single denominado “Si Si”, que narra uma história de amor, de encontros e desencontros, disponibilizados em todas as plataformas digitais.

“O tema conta com produção do Agir, que tem sido um verdadeiro mágico na arte de dar forma às minhas canções”, disse Lura na sua página oficial nas redes sociais.

O tema já vem com um videoclipe que está disponível no YouTube e conta com uma coreografia da bailarina Solange Dias.

A 11 de Maio, Lura actuou no mítico Olympia, a convite da Helen Keller Europe, uma associação francesa que combate a cegueira evitável e a desnutrição em mais de 20 países.