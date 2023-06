​Bulimundo com vários espectáculos na Europa

Os Bulimundo têm agendado vários espectáculos na Europa, no âmbito dos seus 45 anos de existência. Em Portugal, os concertos acontecem no dia 30 deste mês, no B.Leza, e no dia 1 de Julho, em Loulé.

Segundo uma nota da produtora Insulada, em Portugal, o grupo começa numa das casas de referência da música PALOP de Portugal – o B.Leza, que tem vindo a ser ao longo dos anos a ser palco não só para divulgação do que vai surgindo, sobretudo na cidade de Lisboa, mas também em celebrações, como esta dos 45 anos da data do nascimento do grupo.

“Será uma comemoração que trará consigo todo o percurso musical do grupo representado pelos principais clássicos e certamente onde serão lembrados todos os elementos que fizeram os Bulimundo, da revolução do Funaná no final dos anos 70 e que trouxe toda a estilização de um ritmo que hoje ultrapassou as ilhas e corre mundo até aos dias de hoje”, refere.

No dia 1 de Julho, os Bulimundo estarão num dos premiados festivais de músicas do mundo da península ibérica e certamente um dos mais consagrados de Europa – o Festival MED, que acontece em Loulé onde artes se misturam, cartazes musicais são cada vez mais preciosos mundialmente e a cultura celebra uma cidade.

Depois de Portugal, o grupo seguirá para outras paragens como a Holanda, França e Luxemburgo.

Conforme a mesma fonte, a música de Cabo Verde será elevada, e a cultura mais uma vez, carregada além-fronteiras pelo grupo Bulimundo.

De lembrar que o grupo celebrou na Cidade da Praia, os seus 45 anos de vida com um espectáculo no palco do Atlantic Music Expo (AME), que aconteceu de 10 a 13 do passado mês de Abril.

A banda, que conta com oito discos gravados, quase todos na Holanda, é formada actualmente por Zeca di Nha Reinalda, Nonó, Duka, Silva, Yuri, Jorge Pimpa e Ebrantino. E no passado mês de Maio, uma grande voz que fez parte dos Bulimundo faleceu, Zé Mário Bulimundo, cantor que esteve com a banda durante 36 anos.

Zé Mário Bulimundo que ajudou a crescer o grupo, participou nos discos “ Compasso Pilon” “Exodo “ “ Na kal ki bu ta linha” e “ Ta n’deria ka ta kai”.