​Dia de Portugal celebrado na Praia e no Mindelo com várias actividades

O Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas será celebrado nas cidades da Praia e do Mindelo, com um conjunto de actividades . Em concerto da Festalusa, que acontece esta sexta e sábado, estará a artista portuguesa Cuca Roseta.

Segundo uma nota da Embaixada de Portugal em Cabo Verde, além dos eventos oficiais nos dias 9 e 10 deste mês, há uma variedade de actividades que está programada para envolver públicos de diferentes segmentos, desde escolares até o público em geral.

Com uma programação abrangente, o Dia de Portugal de 2023 em Cabo Verde terá uma mescla de literatura, música e humor. A programação terá início com o aclamado escritor José Luís Peixoto, que além de realizar encontros em escolas e na universidade, fará a apresentação do livro "Morreste-me", incluindo a edição bilíngue nas línguas portuguesa e cabo-verdiana, intitulada "Bu More-m".

Conforme a mesma fonte, os eventos oficiais serão embalados pela música envolvente de Zul Alves e banda na Praia, enquanto na cidade do Mindelo será a vez de Carmen Silva e Vicente Neves encantarem o público com sua arte, enquanto que o concerto da Festalusa estará a cargo da artista portuguesa Cuca Roseta, uma das mais aclamadas e reconhecidas vozes da atualidade do Fado.

Além disso, a programação reserva uma interessante conversa entre o humorista português Ricardo Araújo Pereira e o escritor cabo-verdiano Germano Almeida, que acontecerá no dia 22 deste mês, no auditório do Centro Cultural Português da Praia. Essa conversa será transmitida ao vivo pela página oficial do evento no Facebook e também será projectada no Centro Cultural do Mindelo, possibilitando que um número maior de pessoas participe.

Com essa celebração do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, Cabo Verde reforça os laços culturais e históricos com Portugal, promovendo a integração das comunidades lusófonas e proporcionando momentos de aprendizado, entretenimento e diversão para todos os participantes.