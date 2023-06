Filme 'A Fita Cor-de-Rosa' com duas nomeações internacionais

​O filme de animação “A Fita Cor-de-rosa” produzido por Dai Varela está nomeado ao Prémio de Melhor Super Curta-Metragem no Student World Impact Film Festival - SWIFF 2023 (EUA) e também para Melhor Curta-Metragem do FESTIN –14º Festival de Cinema Itinerante da Língua Portuguesa (Portugal).

A cerimónia de entrega dos prémios do SWIFF 2023 terá lugar a 25 de Junho e o FESTIN acontece de 29 Junho a 7 de Julho.

Dai Varela disse que está muito feliz com as nomeações que o filme acaba de receber. “Recebemos a notícia com muita alegria e sentimento de maior responsabilidade, porque ver o nosso filme ter esse reconhecimento a nível internacional, ter outros palcos e outros olhares sobre a produção cinematográfica e sobre a produção audiovisual, ver que notaram um reconhecimento ou reconheceram um valor na nossa produção e isso deixou-nos muito felizes”, destacou.

Em relação à sua expectativa, Dai Varela disse que já estão a se sentir vencedores, porque o filme é um percurso de entrega, do investimento pessoal, financeiro e económico, e “ver que uma produção feita a partir de Cabo Verde desperta atenção de festivais, não só destes, pois já estivemos em vários outros festivais, então para nós é um momento de alegria e de aprendizagem, porque estamos num percurso de conhecer”.

“Vemos que são paços de formiga que estamos a dar para levar esta produção feita localmente para outros palcos para dar a conhecer o quê que fazemos em Cabo Verde”, sublinhou.

Dai Varela contou que o filme está com um percurso bem amplo, pois já esteve na Índia, no Reino Unido, na Bolívia e no Brasil. “E isso para nós é um momento de alegria, porque eu e o realizador Mon de Anjo e mesmo toda a equipa de produção envolvemo-nos muito, doamos o nosso tempo, talento e disponibilidades para a criação de uma obra. Quisemos que fosse algo poético, mas também que levasse a cultura e as cores de Cabo Verde para o mundo”.

O filme de animação “A Fita Cor-de-rosa” já foi distinguido com o “Júri Popular” no IX Festival Internacional O CUBO de Cinema em Língua Portuguesa e também com o “Prémio Cabo Verde” no DjarFogo International Film Festival 2022 e distinguido com o “Prémio Reconhecimento Especial” no DIFF23.

Para além disso, o filme foi ainda seleccionado para participar no Festival Lift-Off Filmmaker Sessions, no Reino Unido, evento com 12 anos de existência, no First-Time Filmmaker Sessions, no Reino Unido, evento com 7 anos de existência, na sexta edição do Festival Internacional de Filmes de Folklore da Índia 2023, que acontece de 1 a 5 de Janeiro, e no Festival Internacional de Filmes ‘Prémios Black Cat’, evento com dois anos de existência e que acontece na Bolívia, na Mostra – Festival de Animação de Lisboa, entre outros.

Realizado por Mon de Anjo e produzido por Dai Varela, o filme conta com as vozes de Daniel Medina (no papel de Narrador), Mirtó Veríssimo (no papel de Li Rau Mau-Mau) e Eder Xavier (no papel de Li-Bai, o Pombo Pomposo) e tem a trilha sonora original cantada por Joel Almeida, Romeu di Lurdis, Ana Lisboa Santos e Leroy Pinto.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1124 de 14 de Junho de 2023.