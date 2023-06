​Morreu a artista plástica Bela Duarte

A artista plástica Bela Duarte morreu nesta terça-feira, em São Vicente, sua terra natal, aos 83 anos de idade.

Isabel Duarte, mais conhecida por Bela Duarte, nasceu em São Vicente, em 1940.

Formou-se em Artes Decorativas em Lisboa e foi discente no Curso de Desenho Artístico pela Sociedade Nacional de Belas Artes.

Em 1974, já em Cabo Verde, leccionou Desenho no ciclo preparatório. Em 1976, integrou o núcleo fundador da Cooperativa Resistência, mais tarde Centro Nacional de Artesanato (CNA), onde ensinou tecelagem, tapeçaria e batique.

Do seu percurso artístico, além de Cabo Verde, participou em exposições na Áustria, Bélgica, Estados Unidos da América, França, Itália e Portugal. Foi distinguida com a Primeira Classe da Medalha do Vulcão, em 2010, e Primeira Classe da Medalha de Mérito da República de Cabo Verde, em 2018.

Num comunicado, o Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas diz ter recebido com sentimento de pesar, a notícia do falecimento da professora-artista, Bela Duarte; “uma figura incontornável da tecelagem, que parte, mas eterniza-se na sua Arte”.

No mesmo documento, o Governo de Cabo Verde, através do Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas, endereça à família e amigos de Bela Duarte as mais profundas condolências.