​Kátia Semedo lança EP “Caminho de São Tomé”

A artista Kátia Semedo lança esta sexta-feira, 23, o seu primeiro EP (Extended Play) intitulado"Caminho de São Tomé", acompanhado do videoclipe do single “Combersuku mar”.

O EP que é composto por 8 faixas de sua própria autoria, estará disponível esta sexta-feira, 23, às 19h00, em todas as plataformas digitais.

Segundo uma nota da Harmonia, cada uma das composições do EP reflecte as vivências, experiências e aprendizagem colhida ao longo da sua trajetória entre São Tomé e Cabo Verde.

Este EP, explica a mesma fonte, marca o início de um novo capítulo na sua vida enquanto artista e mulher, “o que há anos anseia e que finalmente se tornou realidade". Alega ser nítido o sentimento de satisfação e alegria que o momento lhe traz”.

“Este projecto descreve, nas palavras de cada tema, a história por detrás da pessoa que hoje é , as adversidades ao longo do seu processo de construção como pessoa e como artista. Desta forma, este trabalho simboliza o ponto de partida do novo caminho a trilhar”, salienta.

Conforme o mesmo documento, o EP traz na faixa de abertura, “Conbersu ku mar” onde a ideia nasceu há cerca de 5 anos quando teve que se separar do filho, embora só o tenha terminado de compor em 2019 durante a quarentena… “isso com o incentivo de Djo (José da Silva)”.

Além do “Caminho de São Tomé” e “Conbersu ku mar”, fazem parte do EP temas como “Mon amour”, “Ka pode Buliu”, “ Terra di Vovó”, “Forti kusa”, “Perduan”, e “Zezito”.

O EP conta com arranjos de Hernani Almeida, adequados à métrica de cada um dos temas.

Kátia Semedo, nasceu em São Tomé e Príncipe, mas o pai é cabo-verdiano, desde cedo conheceu a paixão pela música. Começou a cantar aos 6 anos e a partir daí a paixão só cresceu.

Representou a diáspora cabo-verdiana na gala internacional de pequenos cantores em 2005, na Cidade da Praia, participou do concurso de vozes da diáspora em Portugal e Luxemburgo, nos anos 2011 e 2013.

Em Cabo Verde desde 2014, onde se formou em enfermagem, mas sempre teve grande paixão pela música, independentemente da sua área de formação.

Kátia Semedo que actua frequentemente nas noites cabo-verdiana na Cidade da Praia, entrou recentemente para o catálogo da Harmonia.