Dezenas de cabo-verdianos no desfile de “Kola San Jon” no bairro da Cova da Moura

A comunidade cabo-verdiana em Portugal celebrou este sábado o São João com desfile de “Kola San Jon” no bairro da Cova da Moura, com participação de dezenas de pessoas nessa manifestação cultural de Cabo Verde.

Reconhecido desde 2013 pelo Inventário Nacional do Património Cultural Imaterial de Portugal, o desfile de “Kola San Jon”, promovido pela Associação Cultural Moinho da Juventude (ACMJ), é tido como uma actividade cultural importante na integração e inclusão da comunidade cabo-verdiana residente no concelho da Amadora.

O desfile, que decorreu durante toda a tarde de hoje, para celebrar em honra de São João, percorrendo as ruas do bairro ao som de batucada e dança, também foi uma oportunidade para homenagear António Rosário (Lela), fundador do grupo “Kola San Jon”.

Depois de uma paragem na casa de Lela, seguiram-se actuações de grupos de danças, partilha de cachupa e o encerramento com mais uma actuação do grupo “Kola San Jon”.

A ACMJ também tem trabalhado para que o desfile de “Kola San Jon” venha a ser reconhecido como um património cultural imaterial em Cabo Verde e no mundo, através de uma candidatura à Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco).

O “Kola San Jon” ocorre todos os anos, desde 1991, no bairro da Cova da Moura, e advém da tradição cultural cabo-verdiana, em especial das ilhas de Cabo Verde – Santo Antão, São Vicente e São Nicolau.

Quando o “Kola San Jon” passou a fazer parte do Inventário do Património Cultural Imaterial de Portugal foi justificado que se “deve à importância de que se reveste esta manifestação (…) enquanto reflexo da comunidade do bairro do Alto da Cova da Moura”.