​Filme “A fita cor-de-rosa” recebe Prémio Semi-Finalista na categoria de Melhor Super Curta-Metragem

O filme de animação “A fita cor-de-rosa” recebeu o Prémio Semi-Finalista na categoria de Melhor Super Curta-Metragem no Student World Impact Film Festival - SWIFF 2023 (EUA). A informação foi avançada hoje pela Produtora JOVEMTUDO Cabo Verde.

Segundo a mesma fonte, o filme ‘A fita cor-de-rosa’ foi premiado entre filmes de 120 países que competiram nesta mostra e bem-recebido por todos os juízes no SWIFF, que se mostraram "muito impressionados" com o mesmo.

“O filme é testemunha da visão criativa do realizador, visão esta que eleva o filme a um novo patamar. A paleta visual vibra e encanta, dando vida ao mundo do filme de uma maneira visualmente deslumbrante. O filme é uma verdadeira jóia cinematográfica, magistralmente elaborado com particular atenção aos detalhes e um profundo entendimento da sua arte”, salientou-se.

Como Semi-Finalista, juntamente com outros premiados do SWIFF, “A fita cor-de-rosa” receberá acesso especial à distribuição no Amazon Prime Video.

O SWIFF é um Parceiro de Distribuição do Amazon Prime Video Direct e é sua missão capacitar os produtores com uma plataforma internacional para o seu filme através da sua relação com o Prime Vídeo.

Actualmente, a Amazon só aceita longas-metragens para consideração para distribuição. Isto significa que, como parte da comunidade de galardoados do SWIFF, se alguma vez criar uma longa-metragem no futuro (ou se já tiver uma), a produtora pode enviá-la para a Amazon Prime Video para consideração de distribuição.

De lembrar que “A fita cor-de-rosa” também está em competição para Melhor Curta-Metragem do FESTIN – 14º Festival de Cinema Itinerante da Língua Portuguesa (Portugal). A cerimónia de entrega dos prémios do SWIFF 2023 teve lugar a 25 de Junho de 2023 e o FESTIN acontece de 29 Junho a 7 de Julho.

O filme de animação “A fita cor-de-rosa” já foi distinguido com o "JÚRI POPULAR" no IX Festival Internacional O CUBO de Cinema em Língua Portuguesa e também o “Prémio Cabo Verde” no DjarFogo International Film Festival 2022 e distinguido com “Prémio Reconhecimento Especial” no DIFF23.

Para além disso, o filme foi ainda seleccionado para participar do Festival Lift-Off Filmmaker Sessions, no Reino Unido, evento com 12 anos de existência; do First-Time Filmmaker Sessions, também no Reino Unido e evento com 7 anos de existência; da sexta edição do Festival Internacional de Filmes de Folklore da Índia 2023, que acontece de 1 a 5 de Janeiro; do Festival Internacional de Filmes ‘Prémios Black Cat’, evento com dois anos de existência e que acontece na Bolívia, e no MOSTRA – Festival de Animação de Lisboa, entre outros.

Com realização de Mon de Anjo e produção de Dai Varela, o filme conta com as vozes de Daniel Medina (no papel de Narrador), Mirtó Veríssimo (no papel de Li Rau Mau-Mau) e Eder Xavier (no papel de Li-Bai, o Pombo Pomposo) e tem uma trilha sonora original cantada por Joel Almeida, Romeu di Lurdis, Ana Lisboa Santos e Leroy Pinto.