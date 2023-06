​Festa de Rainha Santa Isabel com um leque de actividades

A Câmara Municipal de Tarrafal de Santiago está a realizar um conjunto de actividades, em Chã Bom, no âmbito da festa da Rainha Santa Isabel.

Segundo uma nota da Câmara Municipal de Tarrafal de Santiago, a festa que já vai o seu quarto ano, possui uma programação ampla e bem diversificada.

As festividades vão culminar com a Celebração Eucarística em honra à Rainha Santa Isabel, no dia 04 de Julho, na Igreja da Santa Padroeira, localizada em Ponta Rubera.

Para além da componente religiosa, a edilidade tem estado a levar a cabo um leque de actividades culturais, desportivas e recreativas, com o intuito de dinamizar a comunidade, a promoção da prática desportiva, bem como a partilha de conhecimentos e a integração dos moradores num ambiente saudável e de convívio informal.

Do programa desportivo, constam a realização de torneios nas diversas modalidades desportivas, nomeadamente futsal, andebol, jogos de mesa, provas de atletismo, ciclismo, competição de judô, boxe e vários outros.

Já no âmbito cultural, o destaque vai para o Festival Solidário Rainha Santa Isabel, que está agendado para os dias 30 de Junho e 01 de Julho, em Campona e contará com actuação de diversos artistas nacionais e internacionais, nomeadamente Irina Barros, Jennifer Dias, Tony Fica, Mr. Carly, Hélio Batalha, O.S.M.A.R, MC Acondizé, Elly Paris, Princezito, Eddu, Pzaiko.

Consta ainda do programa a realização de feiras de gastronomia e agropecuária, workshops e apresentações de livros.