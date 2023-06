​Filme “Catxupada” recebe prémio na categoria Melhor Animação no festival SWIFF 2023

A curta metragem “Catxupada” foi galardoada na categoria Melhor Animação, no festival SWIFF 2023, nos Estado Unidos da América.

O filme foi realizado por um grupo de alunos da Escola Básica de São Pedro- São Vicente na oficina Stop Motion TXILUF!

Com esta premiação, o filme receberá acesso à distribuição no Amazon Prime Video.

Segundo uma nota enviada, o filme foi premiado entre os filmes de 120 países que concorrem na mostra deste ano. E que o júri recebeu bem o filme.

O júri do festival, conforme a mês fonte considerou que “Catxupada” é um filme cativante que atinge um equilíbrio perfeito entre o entretenimento e a narrativa instigante. “A estética visual é de alto nível, com um equilíbrio cuidadoso de luz, sombra e composição que aprimora a narrativa”.

Para além desta recente nomeação “Catxupada” foi seleccionada para: Leiria Film Fest 2023 (Portugal), Ecozine Film Festival 2022 (Espanha), International Festival of Audiovisual Production for Children and Adolescence Kolibri 2022 (Bolívia), Festival de Películas Nativas Arica Nativa 2022 (Chile), CineEco 2022 (Espanha), Festival Internacional de Cinema infantil de Ames 2022 (Espanha) e CINANIMA 2022 - Programas especiais (Portugal).