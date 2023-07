​Cremilda Medina actua no 40º Festival de Almada

A cantora Cremilda Medina actua esta sexta-feira, 07, no Festival de Almada, Portugal, que celebra a sua 40.ª edição reunindo alguns dos mais destacados criadores e companhias nacionais e internacionais.

Vinte espectáculos de teatro, música, dança e novo circo serão apresentados em nove palcos de Almada (Teatro Municipal Joaquim Benite, Escola D. António da Costa, Fórum Romeu Correia, Incrível Almadense, Academia Almadense) e Lisboa (Centro Cultural de Belém).

Após ter apresentado o seu mais recente álbum “Nova Aurora” no Auditório Fernando Lopes-Graça, em Almada, no dia 16 de Junho, Cremilda Medina uma das vozes maiores da actualidade na música tradicional/popular de Cabo Verde, que tem levado a sua música em viagens por vários palcos por todo o mundo, regressa agora ao Festival de Almada com um concerto intimista de voz e violão.

O concerto de Cremilda Medina está enquadrado na programação “Música na esplanada” que se realiza na Escola D. António da Costa.

Segundo o seu manager, Cremilda Medina vai levar ao palco um concerto em que a morna, o estilo musical com que mais se identifica, será protagonista. “Preparemo-nos para uma viagem intimista pelas ilhas crioulas, através da sonoridade da voz e das guitarras tradicionais de Dany Fonseca e Djodje Almeida, que, juntas, retratam a alma de um país”.

Neste espectáculo, Cremilda interpretará canções do seu novo disco, assim como canções do seu primeiro disco “Folclore” que têm marcado o seu percurso.

O Festival Internacional de Almada, 40ª edição, começa hoje, 04, e vai até 18 deste mês.