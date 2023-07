​Adilson Gomes deixa Direção-Geral das Artes e das Indústrias Criativas

Adilson Gomes acaba de deixar o cargo de Director Geral das Artes e das Indústrias Criativas, uma função que desempenhava desde Agosto de 2017. Vandrea Monteiro é a nova Directora Geral, de acordo com despacho publicado esta terça-feira, 11, no Boletim Oficial.

Segundo o mesmo despacho, é dada por finda, a seu pedido, a Comissão de Serviço de Adilson Gomes, no cargo de Director-Geral das Artes e das Indústrias Criativas.

Adilson Gomes disse que deixa a Direcção-Geral das Artes e das Indústrias Criativas com sentimento de gratidão pela confiança depositada na sua pessoa.

“Tenho a completa noção de que ainda há muita coisa para ser feita, neste nosso sector, entretanto sinto que muito caminho já foi desbravado o que certamente servirá para tornar menos ardiloso o trilho da minha sucessora”, afirma.

Adilson Gomes sublinhou que saiu com sentido de ter dado tudo de si. “Foi um desafio pegar nos espaços como Palácio da Cultura Ildo Lobo, Memorial Amílcar Cabral, Auditório Nacional, Centro Cultural do Mindelo e mais recentemente trabalhar em coordenação com a Cesária Évora - Academia de Artes e com os municípios e conseguir fazer coisas que tivessem algum sentido”.

Ao deixar o cargo de Director-Geral das Artes e das Indústrias Criativas, também deixa a coordenação do Núcleo Nacional do Cinema (NuNaC).

“A NuNac está na direcção-geral das Artes. O Núcleo Nacional de Cinema também foi um desafio enorme, e para mim, foi com muita satisfação que tomei mais esta responsabilidade que foi tentar dinamizar este sector”, revela.

Adilson Gomes revelou que vai para o Conselho de Administração da Pró-Empresa, para continuar a dar o seu contributo ao país.