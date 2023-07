Cidade Velha: “Constrangimento administrativo” atrasa reabilitação do Forte de São Veríssimo

Um “constrangimento administrativo” provocou o atraso das obras de reabilitação do Forte de São Veríssimo, que defendia de piratas a Cidade Velha, em Cabo Verde, mas tudo deverá ficar ultrapassado em Agosto, disse hoje à Lusa fonte oficial.

“O financiamento já tinha sido desbloqueado, mas houve um constrangimento administrativo e o dinheiro não chegou até às nossas coordenadas”, respondeu a presidente do Instituto do Património Cultural (IPC), Ana Samira Silva, quando questionada sobre o ponto de situação do projecto de requalificação.

O Forte de São Veríssimo, à entrada da Cidade Velha, mas que passa praticamente despercebido aos visitantes, foi construído possivelmente nos finais do século XVI (1590) e terá sido inicialmente uma plataforma de tiro, sendo uma das várias estruturas de defesa dos constantes ataques dos piratas ao sítio.

Entretanto, está em fase avançada de degradação, tendo a sua reabilitação inicialmente programada para arrancar em janeiro de 2022, para terminar no mesmo ano, e integrar o circuito turístico do património mundial cabo-verdiano.

O IPC conseguiu um financiamento de 15 mil dólares (13,2 mil euros) do Fundo Mundial para o Património Africano (AWHF, na sigla em inglês) para a reabilitação e recuperação, que tem um custo total de 30 mil euros, outra parte que será financiada pelo Governo de Cabo Verde.

O AWHF é uma organização intergovernamental criada em 2006 para apoiar a conservação e protecção efetiva do património cultural e natural de excepcional valor universal em África.

O financiamento foi aprovado, e segundo o ex-presidente do IPC, Jair Fernandes, deveria ser disponibilizado no correr do ano passado, mas a actual líder da instituição avançou à Lusa que um “constrangimento administrativo” atrasou o desembolso.

Entretanto, Samira Silva recordou que o instituto recebeu recentemente a visita do director-executivo do fundo, que garantiu que a partir de Agosto a instituição internacional vai deliberar novamente sobre o financiamento.

“Ele mostrou-se bastante satisfeito com os ganhos que a Cidade Velha já conseguiu e garantiu-nos o desbloqueio desse financiamento logo no segundo semestre do ano, porque, de facto, percebeu que há uma grande transformação na Cidade Velha e que este projecto é um valor que não pode ser desperdiçado e faz toda a diferença acrescentar este valor a toda a intervenção que está sendo feita”, disse a presidente, destacando a “sensibilidade” do fundo.

A reabilitação do Forte de São Veríssimo está enquadrada no projecto maior de requalificação urbana e ambiental da Cidade Velha, que vai trabalhar todo o aspecto paisagístico do sítio, no município da Ribeira Grande de Santiago, classificado como património mundial pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) em 2009.

Apesar de estar a menos de 10 metros da estrada principal, o forte não tem acesso de carro, e para se chegar é preciso passar por quintais de pelo menos duas casas, com vista privilegiada para toda a baía da Cidade Velha.

Descoberta pelo navegador português Diogo Gomes em 1460, foi António da Noli, italiano então ao serviço da coroa portuguesa, que deu início ao povoamento da localidade, dois anos mais tarde.

Primeira capital do arquipélago de Cabo Verde, até 1770, a Ribeira Grande de Santiago, a 12 quilómetros da Cidade da Praia, foi elevada a cidade em 1533, altura em que contava com cerca de 500 habitantes, um quarto dos atuais.