​Estreia do espectáculo Infantil “Nhô Quixote” na Praia

O Palácio da Cultura Ildo Lobo, na Cidade da Praia, acolhe este sábado, 15, a estreia do espectáculo infantil “Nhô Quixote”, feito pelo artista Djam Neguin. O evento será seguido de jogos e actividades infantis para as crianças.

Numa nota enviada, o artista explicou que se trata de uma peça adaptada de um dos livros mais consagrados do ocidente, Dom Quixote, de Miguel de Cervantes.

“Considerada uma das primeiras obras com romance e cavalaria, além disso, exerceu uma grande importância para a narrativa Europeia e mundial, que explora as desventuras e aventuras do personagem Dom Quixote que cruza as fronteiras da realidade e da ficção, através da sua grande capacidade imaginativa”, aponta.

Adaptado é feito pelo artista Djam Neguin, a peça conta com a participação de Nereida Delgado, Álvaro Cardoso e Kennart.

“O teatro é uma arte privilegiada para a educação e transmissão de valores para as crianças. Aqui incentivamos sobretudo o hábito de leitura, o companheirismo e a importância da amizade”, frisa Djam Neguin.