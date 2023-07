​3ª Edição do DIFF terá mais de 100 filmes a representar mais 80 países

A 3º edição do "DjarFogo International Film Festival 2023" (DIFF) que acontece nos dias 8 a 12 de Novembro, contará com mais de 100 filmes representando mais de 80 países serão exibidos e transmitidos ao vivo, com 25 filmes em competição.

Com o tema “A Regra do Filme na Construção da Nação", o festival terá abertura no dia 6 de Novembro, na Cidade da Praia, e continua no Fogo de 8 a 12 de Novembro.

A 3ª edição do DIFF vai prestar uma homenagem a Sarah Maldoror, uma das primeiras mulheres a realizar uma longa-metragem em África.

Segundo uma nota da Txan Film & Associates, o evento que vai acontecer durante sete dias, visa educar, entreter, encorajar e inspirar jovens desfavorecidos a participar do cinema africano, das artes visuais e do cinema mundial.

O festival deste ano apresentará o mercado cinematográfico cabo-verdiano, uma nova e empolgante oportunidade de parceria com produtoras estrangeiras.

O DIFF 23 continua a reconhecer e celebrar todos os envolvidos na indústria cinematográfica na África e na Diáspora.

A lista de homenageados inclui David Massey. O DIFF reconhecerá a realização das seguintes personalidades e cineastas: Joseph Jordan, Chike Nwoffiah, Michael Simanga, Lydie Diakhate, Gloria Victoria Orlando, Dom Pedro, Sana na N'hada, Flora Gomes, Pedro Costa, MSMU / Hollywood Studios e AVANÇA Festival de Cinema.

A organização informa que todos os participantes do festival receberão um certificado de honra especial por sua excelente contribuição para o sucesso do DIFF em enriquecer a cultura africana e da diáspora com sua paixão e criatividade.

A Txan Film & Associates e o DjarFogo International Film Festival, em parceria com a Mount Saint Mary's University/Hollywood Studios e a Amilcar Cabral Foundation, anunciam uma turnê europeia para divulgar a programação do DIFF 23. A digressão pela Europa insere-se na 3ª edição do DIFF.

O fundador e presidente/director criativo do DIFF, Guenny K. Pires, será membro do Júri do 27º Festival de Cinema de Avanca, que acontece de 26 a 30 de Julho, e do Festival Internacional de Cinema de Melgaço, decorrerá de 31 de Julho a 6 de Agosto, no norte de Portugal.