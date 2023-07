​Nish Wadada leva "Summer Tour 2023" para Europa

A cantora Nish Wadada encontra-se na Europa para o seu “Summer Tour 2023”. Este sábado, 22, Nish Wadada tem agendado um espectáculo em Espanha.

Segundo uma nota de imprensa a cantora, natural de São Nicolau, informou que durante cerca de dois meses vai percorrer vários palcos desse continente, passando por Croácia, Espanha, Alemanha, Portugal, Itália e França, participando naqueles que são os mais conceituados festivais de Reggae.

Nish Wadada esteve no passado fim-de-semana com dois espectáculos, um na França, no famoso Dub Camp, em Nantes, onde já tinha também actuado a 12 de Julho, e depois, na Bélgica, no palco do Dour Festival.

O tour da cantora de reggae crioulo arrancou a 30 de Junho passado, com um espectáculo no Zion Boska Festival, na Croácia, e termina em Portugal, a 8 de Setembro, num festival, em Sesimbra, Portugal.

“Estar de volta aos palcos da Europa levando a minha música, as minhas mensagens e a bandeira de Cabo Verde, a públicos de diferentes países, onde a Europa vive, actualmente, vários desafios relacionados com a imigração, racismo e maior justiça social, é uma grande responsabilidade”, destacou a cantora.

Este tour, conforme a mesma fonte, terá como data especial, um show em Tarrafal de São Nicolau, no dia 18 de Agosto, no Festival Praia de Tedja.

Detentora de vários singles e vinis no mercado, na Europa Nish Wadada irá aproveitar a oportunidade para gravar com várias editoras, dando seguimento ao que vinha fazendo a partir de São Nicolau, durante a pandemia.

Paralelamente ao tour, Nish Wadada conta que está a trabalhar na preparação do seu próximo álbum, que dará seguimento a “Jah Calling”, o seu primeiro disco que lhe valeu uma nomeação na categoria de melhor álbum de Reggae Roots, em França, nos conceituados prémios “Les Victoires Du Reggae 2016”.