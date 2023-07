Praia acolhe exposição “A Melodia Ácida”, do pintor espanhol Joan Miró

A exposição “A Melodia Ácida”, do artista espanhol Joan Miró, um dos grandes nomes da pintura do século XX, foi apresentada esta quinta-feira, 20, na Cidade da Praia. A exposição acontece por ocasião da primeira Semana Cultural Ibero-americana.

Organizado pela Fundação Canária para Acção Exterior (FUCAEX), em colaboração com a Fundação Universitária Ibero-americana (FUNIBER), a exposição do artista espanhol Joan Miró, um dos mais destacados representantes do Surrealismo,que vai ocorrer na sede da Fundação Canária para Acção Exterior, na Cidade da Praia, ficará patente ao público até 4 de Agosto.

A colecção “A Melodia Ácida” é formada por um conjunto de 14 litografias originais, parte integrante da Obra Cultural da FUNIBER, que o artista espanhol realizou para o livro “A Melodia Ácida” de Patrick Waldberg em 1980, e que foram apresentadas ao público pela primeira vez no saguão da Galería Joan Prat, em Barcelona, na Espanha.

A obra que será apresentada em Cabo Verde é destacadamente mironiana: colorida e compacta, na qual os traços se movem livremente, estabelecendo ritmos na superfície do papel. “Miró estabelece um divertido jogo de formas e cores que compõem figuras que parecem dançar ao ritmo de uma música imaginária”, lê-se na nota divulgada pela organização.

A exposição, que acontece em colaboração com a Fundação Universitária Ibero-americana (FUNIBER), soma-se ao conjunto de acções previstas no quadro da Semana Cultural Ibero-americana, organizada pela Embaixada de Espanha em Cabo Verde.

A primeira Semana Ibero-Americana é realizada em Cabo Verde em colaboração com as Embaixadas de Portugal, Brasil e Cuba, com o Consulado Honorário da Colômbia, a Representação em Cabo Verde da FUCAEX (Fundación Canária de Acción Exterior), a Fundação FUNIBER (Fundação Universitária Ibero-Americana) e a Associação Latino-Americana em Cabo Verde.

A data 19 de Julho foi estabelecida como o Dia da Ibero-América, para destacar a geografia, a história e a cultura dos países ibero-americanos. “O objectivo desta iniciativa é comemorar o Dia Ibero-Americano, instituído oficialmente em 19 de Julho, pela Cúpula Ibero-Americana, através dos diferentes. As propostas buscam promover os laços culturais entre os diferentes países ibero-americanos”, destaca a mesma nota de imprensa.

A primeira semana Ibero-americana contará com outras actividades como conferência magistral, concerto com a cantora Teté Alhinho, círculo literário e festival cultural. Também pode-se apreciar uma exposição de fotografias, que vai decorrer na Rua Pedonal, no Platô.

A Semana Ibero-Americana será encerrada, no sábado, 22, com uma Tarde Cultural, um evento que vai juntar música e gastronomia e que vai decorrer no restaurante Alkimist, em Quebra-Canela.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1129 de 19 de Julho de 2023.