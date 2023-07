Artista plástico Joaquim Semedo leva aulas de pintura às escolas da ilha de Santiago

O artista plástico Joaquim Semedo disse hoje, na cidade da Praia, que almeja levar aulas de pintura a várias escolas da ilha de Santiago, tendo como ponto central a importância das artes para a educação.

O desejo foi manifestado pelo artista plástico, promotor do projecto Viagens nas Tintas, que neste momento lecciona artes a cerca de 45 crianças e adolescentes na Escola Capelinha, na Fazenda.

No entanto, conforme avançou Joaquim Semedo, esta iniciativa não é uma colónia de férias, mas faz parte de um projecto maior, uma escola de arte, enquadrada no projecto “bastante conhecido” a nível nacional e internacional, Viagens nas Tintas.

“A escola vai continuar, não é uma colónia de férias como muitos pensam, é um projecto que está a ser implementado nas escolas, é uma escola de arte mesmo dentro da Viagem nas Tintas, e quase todas as escolas vão passar a ter aulas de pinturas plásticas”, sustentou aquele responsável.

Pelo que comunicou, a escola de arte vai estar activa a partir do ano lectivo 2023/ 2024, em quase todas as escolas da ilha de Santiago e, neste momento, está a acertar os últimos pontos.

O objectivo, segundo Joaquim Semedo, é transferir o seu conhecimento da área às crianças porque, argumentou, a arte para educação é muito importante e auxilia também no autoconhecimento.

“Com a arte podemos conhecer melhor nós mesmos, e quando pegamos numa criança para trabalhar nele esse lado artístico, ele se torna um indivíduo melhor sem duvida”, considerou o artista que sublinhou que trabalhar com as crianças tem sido surpreendente e destacou o foco dos mesmos.

“Por acaso estava à espera de alguma desconcentração por parte das crianças, mas mostraram-se com muito foco, não sei diferenciar, neste momento, quem é que tem talento e quem não tem, mas têm muito foco e estão a gostar da área, não gostam de falhar as aulas e isso já é muito”, frisou.

As aulas são abertas ao público da faixa etária dos 5 aos 20 anos de idade cujo valor das propinas é 3 mil escudos mensal incluindo todos os materiais.

“Viagens nas tintas” é um projecto de pintura com foco nas artes plásticas, e também uma oportunidade para aqueles que têm essa arte como uma das suas paixões. O projecto visa igualmente, divulgar a cultura cabo-verdiana e homenagear as grandes figuras do arquipélago.