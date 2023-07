​Estreia do vídeo-teatro “Prínsipe D ́Angra Sagradu” na Praia

O vídeo-teatro “Prínsipe D ́Angra Sagradu” interpretado pela actriz Sueline Furtado e actor Bruno Galleano estreia este sábado, 29, no Palácio da Cultura Ildo Lobo, na Cidade da Praia.

Segundo uma nota enviada, o projecto de arte cénica, na vertente Vídeo-Teatro, “Prinsipi D ́Angra Sagrádu”, é um dueto em teatro, interpretado pela actriz Sueline Furtado, que coordena, também, o projecto, e o estreante actor Bruno Galleano.

A Banda Sonora é do músico Vasco Martins e é composta por músicas que compõem o álbum “Danças de Câncer”, lançado em 1998. A narração é do conhecido músico Carlos Alberto Lopes (Oredja Azul). No trailer, a voz-off é da jornalista Belita Mendes.

“Prínsipe D ́Angra Sagradu” é um dos contos do livro “Piskador de Stréla D ́Alba” do escritor cabo-verdiano Danny Spínola, escrito em língua cabo-verdiana.

“Conto esse que resgata várias estórias do nosso imaginário infantil e nos leva numa viagem épica, poética por paisagens de várias ilhas de Cabo Verde, tendo como pano de fundo o amor, a entrega, a interajuda, o misticismo e a tradição oral, valores que nos informam e nos dignificam como povo cabo-verdiano”, indica.

Este projecto, conforme a mesma fonte conta com o apoio financeiro do Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas, no âmbito do Edital de Fomento à Produção Artística Nacional e da empresa EMEP – Empresa de Mobilidade e Estacionamento da Praia, do Palácio da Cultura Ildo Lobo (espaço onde será apresentado o vídeo- Teatro, em estreia absoluta) e de várias pessoas amigas.