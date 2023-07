Vandrea Monteiro empossada como diretora–geral das Artes e das Indústrias Criativas

O Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Abraão Vicente, conferiu posse, esta quinta-feira, 27, à nova Diretora-Geral das Artes e das Indústrias Criativas (DGAIC).

Na cerimónia Abraão Vicente destacou que Vandrea Monteiro é a primeira mulher a ocupar o cargo de directora–geral das Artes em Cabo Verde, e que a mesma é uma jovem dinâmica com percurso no seu ministério.

“É uma jovem que tem o percurso dentro do próprio Ministério da Cultura, onde coordenou os editais, a programação artística e cultural, conhece bem a casa, de certa forma é uma substituição na continuidade”, realça.

O governante frisou que a nova directora-geral da Artes é alguém com espírito e idade certa para estar mais próximo da produção cultural e da nova programação cultural em Cabo Verde, “basicamente, espero o consolidar do trabalho que o Adilson Gomes fez e o abraçar de novas ideias”.

Por isso, disse que acredita que a Vandrea vai ter o suporte da equipa base do Ministério da Cultura e muito sucesso no cargo.

Vandrea Monteiro, por seu lado, referiu que tem uma lista de coisas para fazer, mas que as fará uma de cada vez. “Tenho uma lista de coisas que pretendo fazer, mas prefiro que seja um compromisso do trabalho que vou fazer ao longo destes três anos que me cabe e me confiam”.

Em relação aos desafios sublinhou que como tem estado a trabalhar com os editais e projectos que Ministério da Cultura recebe todos os anos consegue ter contacto mais próximo com os artistas.

“É esse pôr-se no lugar do artista, porque também sou actriz, sou formada em jornalismo, acho que nós precisamos disto, de levar a arte e a cultura para as ruas. O meu principal foco é isto. No dia 31 de Julho, o Dia Nacional do Batuco, vamos ter batuco nos mercados e um pouco pelas ilhas de Santiago e na ilha do Maio, acho que vamos começar bem, levar a arte e a cultura às pessoas e não contrário”, anunciou.

Licenciada em Jornalismo pela Escola Superior da Comunicação Social de Lisboa, Portugal, país onde viveu durante 10 anos, Vandrea Monteiro ocupava, até agora, o cargo de Assessora para as Relações Públicas, Comunicação Social, Marketing Digital e apoio a Projetos no MCIC.

Nos últimos anos, Vandrea Monteiro liderou as pastas dos projectos, com especial destaque para os editais de fomento à criação artística.

Nascida na cidade da Praia, no mundo das artes, Vandrea Monteiro é actriz e contadora de estórias e tem navegado, também, pelo mundo da escrita e da leitura.