​Cidade Velha acolhe IIª edição do Festival Nacional do Batuku

A Cidade Velha, Património Mundial da UNESCO será palco da IIª edição do Festival Nacional do Batuku. Realizado em parceria com a Câmara Municipal de Ribeira Grande de Santiago, o festival acontece este sábado, 29, no Largo Rua Calhau.

Segundo o presidente da Câmara Municipal de Ribeira Grande de Santiago, Nelson Moreira já está tudo pronto para o arranque da IIª edição do Festival Nacional do Batuku.

O festival que acontece no âmbito do dia Dia Nacional do Batuco, que se celebra no dia 31 de Julho, visa ainda homenagear as mulheres que têm contribuído para o batuco.

Nelson Moreira indicou que para esta edição está confirmada a participação de 18 grupos de batuco de Ribeira Grande de Santiago, Santa Catarina, Tarrafal de Santiago, Calheta de São Miguel, Praia, São Domingos, São Lourenço dos Órgãos, São Salvador do Mundo, Santa Cruz, Boa Vista e Senegal.

Paralelamente ao festival, Nelson Moreira afirmou que haverá uma Roda de Conversa sobre a situação do batuco e o que cada um pode fazer para elevar esta manifestação cultural.

“Sendo Cidade Velha, Berço da Nação cabo-verdiana e da cultura não podíamos deixar de dar o nosso contributo para promover o batuco e valorizar as batucadeiras, tendo em conta que é uma manifestação cultural forte no nosso município”, regozija.

Para o edil de Ribeira Grande de Santiago, acolher o Festival Nacional do Batuku é motivo de orgulho e de satisfação.

Ainda no âmbito do Dia Nacional do Batuco, acontece este domingo, no Parque 5 de Julho, na Cidade da Praia, a 1ª edição do Festival de Batuku “Mara Panu”.