​13ª Edição da Semana do Emigrante arranca hoje na cidade de Assomada

A 13ª Semana do Emigrante arranca hoje, na cidade de Assomada, com a Feira de Negócios e Oportunidades. Organizada pela A Câmara Municipal de Santa Catarina, através do Gabinete de Apoio à Migração, da Direção da Cultura e da Direção da Economia Local, a 13ª edição da Semana do Emigrante decorre até 05 de Agosto.

A 13ª Semana do Emigrante que realiza-se sob o lema “Com os emigrantes, Continuamos a ganhar", contará com actividades como Feira de Negócios e Oportunidades, exposição “Caminhos da Emigração”, espectáculo musical, encontro de emigrantes.

A Feira de Negócios e Oportunidades acontece de hoje até 2 de Agosto, no espaço da Zona Pedonal. A feira abre portas às 16:00, conta com uma intervenção da Presidente Jassira Monteiro e animação musical com as batucadeiras Fidjos Nha Santana, Bedja KP e DJ 100 Juiz.

A Feira de Negócios e Oportunidades contará com a participação de quatro expositores de gastronomia, oito de artesanato, cinco do agronegócio, oito instituições e doze empresas de vários sectores.

No mesmo dia em que começa a Feira de Negócios e Oportunidades, nos Paços do Concelho vai estar patente a exposição permanente “Caminhos da Emigração”, uma breve viagem pela emigração cabo-verdiana ao longo do tempo.

No dia 4 de Agosto, está programado o espectáculo musical “Música à Tarde”, que contará com a participação de Batucadeiras Raiz Fincado, Lose Yang’s, Sandro Gaita, DJ Nuel, Miguel Semedo e Titio de Belo Freire. O espetáculo vai acontecer na Zona Pedonal.

No dia 5 de Agosto acontece o tradicional Encontro de Emigrantes, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, com intervenções de emigrantes, da presidente Jassira Monteiro, de um membro do Governo e de representantes de instituições públicas e privadas, a que se segue um Almoço/Convívio na Biblioteca do Liceu Amílcar Cabral e Animação Musical com DJ Nuel & Benvindo & Nola.