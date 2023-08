​Ministério da Cultura selecciona 22 projectos no âmbito do Edital NuNaC 2023

O Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas (MCIC) seleccionou um total de 22 projectos, no âmbito do Edital Núcleo Nacional de Cinema e Audiovisual (NuNaC) 2023, que contempla o valor de cinco milhões de escudos.

De acordo com um comunicado do MCIC, foram submetidos 35 projectos, dos quais apenas 22 foram seleccionados, para as áreas do Cinema e do Audiovisual.

Dos 35 projectos apresentados, 13 estavam enquadrados no quadro do Programa de Apoio aos Jovens Talentos e às Primeiras Obras, 21 no Programa de Apoio à Produção e 1 no Programa de Apoio à Internacionalização (área que não faz parte deste presente edital), nas tipologias Longa Metragem, Curta Metragem, Filme Documentário, Filme de Animação, Série Televisiva, Publireportagem.

Os 22 projectos serão apoiados com um valor total de 5100 contos.

“O NuNac considera todos os projectos relevantes, dando primazia aos projectos colectivos e individuais, que certamente terão um retorno positivo e relevante nas comunidades, onde irão ser implementados, em prol da sociedade cabo-verdiana”, indica.

A mesma fonte sublinhou que Cabo Verde tem, nos próximos tempos, a missão de dar uma nova dimensão ao sector do Cinema e do Audiovisual, e o Núcleo de Cinema e Audiovisual (NuNaC) terá um papel fulcral nesta largada que se pretende fazer para os setores em causa.

“O NuNaC tem por missão apoiar o desenvolvimento das actividades cinematográficas e audiovisuais, desde a criação até à divulgação e circulação nacional e internacional das obras, potenciando o surgimento de novos valores, contribuindo para a diversidade de oferta cultural e para os setores cinematográfico e audiovisual em conformidade com a sua missão”, assegura.

De lembrar que o edital foi lançado no dia 24 de Abril e encerrado a 24 de Maio deste ano, seguindo critérios de candidatura próprios, com foco em duas categorias: (1) Programa de Apoio aos Jovens Talentos e às Primeiras Obras e (2) Programa de Apoio à Produção.

Conforme o mesmo documento, este edital tem como objectivo incentivar o sector do cinema e do audiovisual no país, promovendo a descentralização da execução dos projectos e a democratização no acesso aos recursos disponibilizados pelo Governo de Cabo Verde.