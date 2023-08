Fim-de-semana com festivais gastronómicos

​Este fim-de-semana vão acontecer vários festivais gastronómicos, a começar pela VIIIª edição do Festival de Peixe no concelho de Tarrafal de Santiago esta sexta, sábado e domingo. Ainda durante este fim-de-semana está agendada a realização dos Festivais de Moreira, de Atum, de “Katxupa” e Feira Municipal “Delícias do Mar”.

Tarrafal de Santiago

A Câmara Municipal do Tarrafal de Santiago, através do Pelouro de Juventude, Cultura e Desporto realiza este fim-de-semana, a VIIIª edição do Festival de Peixe.

Trata-se de um evento gastronômico que começa esta sexta-feira e vai até domingo, e levará música e muita animação ao Largo Casa do Pescador.

“Serão três dias de muita música, gastronomia e animação, com segurança e qualidade garantida, em que todos estão convidados a participar”, indicou a edilidade numa nota enviada às redacções.

Como de habitual, a entrada no recinto será livre, com a actuação de um leque de artistas de renome, mas também um vasto leque de jovens talentos da casa (música e dança), como forma de lhes dar a oportunidade de expandirem os seus trabalhos.

Este ano, o certame conta com 50 stands para os promotores económicos. O horário do evento será das 12h00 até às 2h30.

Desde 2015 que o Festival de Peixe tem sido realizado no Tarrafal, e ao longo destes anos tem-se classificado como sendo um “produto turístico” do município do Tarrafal, pelo que tem atraído um grande número de pessoas de várias partes da Ilha de Santiago, e também emigrantes e turistas.

Conforme refere a CM, este evento tem como intuito principal dinamizar a economia local, promover a gastronomia e criar oportunidades de rendimento às famílias.





Ribeira Grande de Santiago

A Câmara Municipal de Ribeira Grande de Santiago realiza este sábado, 5, o “Moreia Feast”. O evento vai acontecer no largo Rua Calhau/Pelourinho de Cidade Velha, onde as pessoas podem deliciar-se com a produção e gastronomia à base dos produtos do mar, que terá como rainha a moreia.





São Miguel

No quadro das comemorações da Festa da Cidade 2023, assinalado a 15 de agosto, a Câmara Municipal e a Associação de Pescadores e Peixeiras de São Miguel realizam, nos próximos dias 4 e 5 de agosto, das 11 às 23 horas, a 1ª edição da Feira Municipal “Delícias do Mar”, no Centro Histórico e Cultural do Porto da Calheta.

Da agenda de atividades constam exposição/venda de frutos do mar, conversas abertas sobre os mais variados temas ligados à economia azul e à preservação marinha, socialização e demonstração de técnicas de socorrismo, momentos culturais e de convívio, entre muitas outras actividades.

O evento acontece no quadro das comemorações da Festa da Cidade 2023, que se assinala a 15 de Agosto. A feira Municipal contará com outras actividades como exposições/venda de frutos do mar, conversas abertas sobre os mais variados temas ligados à economia azul e à preservação marinha, socialização e demonstração de técnicas de socorrismo, momentos culturais e de convívio.





Tarrafal de São Nicolau

A Câmara Municipal do Tarrafal realiza este sábado e domingo, 5 e 6 de Agosto, a VIII edição do Festival de Atum, um evento que conta com a participação de quase todos os restaurantes da cidade. Este evento gastronómico levará a cidade várias actividades desportivas e culturais.





Praia

Já na Cidade da Praia, o bairro de Achada Grande Trás acolhe a 2ª edição do Festival de Katxupa, em homenagem às cozinheiras da escola local. O evento contará com animação musical.

Com este evento, a organização quer recolher os materiais escolares para entregar às crianças mais vulneráveis do bairro.