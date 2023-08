​Gil Semedo lança single “Fidju di Deus” em comemoração dos 500 anos da Igreja Católica em Cabo Verde

O artista Gil Semedo lança esta sexta-feira, 04, o seu mais recente single “Fidju di Deus”, no âmbito das comemorações dos 500 anos da Igreja Católica em Cabo Verde, de acordo com uma nota de imprensa da Harmonia.

Gil Semedo, que está a comemorar os 30 anos de carreira com uma tournée, quis, deste modo, dar o seu contributo para as Celebrações do Decénio Jubilar dos 500 anos da Criação da Diocese de Santiago.

Segundo a Harmonia, o single estará disponível em todas as plataformas digitais a partir desta sexta-feira. A música "Fidju di Deus”, conforme explicou a mesma fonte, é um convite para sermos acompanhados pelo filho de Deus durante a nossa caminhada (Bo é caminho, bo é verdade, bo ké vida).

“A música do Gil Semedo é uma companhia para inspirar e fortalecer a fé de todos os peregrinos de todas as nações que participam nas Celebrações do Decénio Jubilar”, aponta.

As letras são acessíveis a todos os cabo-verdianos e de fácil tradução em todas as línguas e o ritmo musical transversal a todas as culturas.

De recordar que as Celebrações dos 500 anos da Criação da Diocese de Santiago, chamado de Decénio Jubilar dos 500 anos, tiveram início em Janeiro deste ano, sob o lema “ide e ensinai e Eu estarei sempre convosco”.