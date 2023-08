​Paços do Concelho de São Miguel acolhe busco de Nha Mita Pereira

O Paços do Concelho de São Miguel, interior de Santiago foi o lugar escolhido para receber o busto da lenda do batuku e finason Nha Mita Pereira, em sua homenagem.

A instalação aconteceu no domingo, 6, no quadro das comemorações da Festa da cidade e da santa padroeira, Nossa Senhora do Socorro, celebrada a 15 de Agosto, em meio a um clima de muita festa e emoção, na presença de filhos, netos, bisnetos e demais familiares, amigos e apreciadores da cultura nacional.

Assim, a lenda do batuku e finason Nha Mita Pereira fica agora eternizada nos Paços do Concelho de São Miguel, terra que a viu nascer.

No discurso de cerimónia, o edil Herménio Fernandes disse que este gesto é o cumprimento da missão de valorizar a nossa história, a nossa cultura e os nossos homens e mulheres e os seus respectivos talentos.

Na ocasião, Herménio Fernandes firmou ainda o compromisso de atribuir o nome de Nha Mita Pereira uma das ruas da cidade e, igualmente, envidar os esforços necessários, junto ao Governo, para a criação do Museu Nha Mita Pereira na sua casa em Espinho Branco.

Josefa Mendes Pereira, mais conhecida por Nha Mita Pereira, é natural de Espinho Branco, concelho de São Miguel e é um dos grandes nomes do finason.