​“Cooperação entre carnavalescos sanvicentinos e brasileiros agrega valor a toda a cadeia produtiva do carnaval de São Vicente” – Ex-presidente da Liesa

O ex-presidente da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio (Liesa), Jorge Castanheira, em São Vicente no âmbito do intercâmbio do Carnaval de Verão 2023, destaca a importância da cooperação entre os fazedores do carnaval mindelense e brasileiro no engrandecimento da indústria.

Em entrevista à Rádio Morabeza, Jorge Castanheira afirma que a troca de experiências agrega valor ao Carnaval de São Vicente.

“Permite que os artesãos, pessoas que lidam com o carnaval do Rio de Janeiro, possam vir aqui e fazer esse intercâmbio. Isso não seria possível se fosse no período do carnaval propriamente dito, em Fevereiro. É oportuno esse engajamento e creio que para os artistas locais esta troca de ideias, essas oficinas de percussão, dança, agregam muito valor a toda a cadeia produtiva do carnaval de São Vicente e reconhecemos este esforço grande do presidente da CMSV”, afirma.

O intercâmbio arrancou a 1 de Agosto, com oficinas de percussão, aulas de mestre-sala, porta-bandeira, rainha de bateria entre outros, e culmina na noite desta terça-feira, com apresentação do desfile do Carnaval de Verão.

Jorge Castanheira nota que o objectivo não é replicar em São Vicente o modelo de carnaval executado no Rio de Janeiro.

“Tudo isto começou com uma visita do presidente da CMSV, Augusto Neves onde pôde conhecer o trabalho das escolas do Rio, de como a organização do carnaval é feita e nos permitiu apresentar o modelo de gestão que obviamente não será copiado para aqui, será aprimorado, adaptado para as características daqui da cidade e da forma de viver a cultura como vocês vivem”, explica.

O desfile de hoje contará com a presença dos grupos de Monte Sossego, Estrelas do Mar, Cruzeiros do Norte, Flores do Mindelo e Samba Tropical.

O ex-Presidente da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio afirma que há muita expectativa sobre o resultado final.

“Estou ansioso, bastante esperançoso. Em cada dia, estamos aprendendo e participando de uma forma muito actuante com os artistas e elementos de cada área e vamos com os talentos de cada área nesta troca na forma de tocar, de dançar, de se apresentar e na forma de construir um desfile de carnaval. Temos o privilégio de ter grandes talentos do carnaval do Rio de Janeiro, por exemplo, o carnavalesco Guilherme Estevão, da Estação Primeira da Mangueira, uma das maiores escolas do carnaval carioca. Temos talentos de várias áreas participando deste seminário, e para a gente tem sido maravilhoso, estamos numa expectativa muito grande”, assegura.

O desfile acontece a partir das 20 horas, na rua de Lisboa.