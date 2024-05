Edição 1170

Destaque de manchete para as cerimónias dos 50 anos da libertação dos presos políticos do Campo do Tarrafal.

Governo aponta 1 de Maio como data oficial e hoje assinala a data. No entanto, o jurista Eurico Pinto Monteiro destaca a data de 7 de Junho de 1975 como a do encerramento definitivo do campo. Presidentes de Cabo Verde, Portugal e Guiné-Bissau e um representante da Presidência da República de Angola vão estar hoje no Tarrafal.

Também em destaque estão os 25 anos da Rádio Morabeza.

Há 25 anos a fazer jus ao seu nome, a Rádio Morabeza tem-se afirmado como uma voz de Cabo Verde, a partir de São Vicente, próxima das pessoas e acessível a todos os seus ouvintes. Uma rádio “de microfone aberto”, que atravessou momentos bons e outros menos bons, mas que tem conseguido crescer e adaptar-se às mudanças sem perder a sua identidade. Acima de tudo, no agreste panorama mediático nacional, é um caso de “resiliência” e inovação, e vontade de quebrar “alguma monotonia daquilo que é a oferta radiofónica” cabo-verdiana.

Na capa da edição desta semana chamamos igualmente a atenção para a entrevista com Sarah Boukri, cientista política e especialista em migrações.

A migração é um fenómeno tão antigo como a própria humanidade. “Sempre existiu, sempre existirá” e todas as sociedades que a acolheram beneficiaram dela. Sarah Boukri, especialista em migrações e cientista política, desmonta várias ideias à volta da migração, inclusive a narrativa vigente de uma actual “crise migratória”, e defende a necessidade de uma boa gestão global e cooperação internacional para lidar com o dossier. A especialista critica ainda a excessiva aposta em políticas securitárias e na externalização de fronteiras, e, portanto, de responsabilidades, que tem vindo a ser prática nomeadamente nos países europeus argumentando a sua ineficiência. Sempre colocando a tónica no migrante como ser humano, defende uma abordagem que não apenas proteja os direitos dos migrantes, mas também reconheça suas contribuições para as sociedades de acolhimento. E lembra “quem quiser migrar, migrará”, independentemente dos perigos.

Na Política damos destaque à apresentação dos candidatos do PAICV às eleições autárquicas que vão decorrer este ano.

Elisa Pinheiro em Porto Novo e Maria Teresa Cruz em Ribeira Grande de Santo Antão são as duas mulheres que encabeçam as listas do PAICV às autárquicas deste ano. Com 22 Câmaras municipais em disputa, o Presidente do PAICV, Rui Semedo, apresentou 20 candidatos. O candidato de Santa Catarina do Fogo vai ser apresentado numa outra data e, na Brava, o partido ainda não escolheu um nome.

Falamos também sobre mais uma edição do Leadership Summit.

A segunda edição da Leadership Summit Cabo Verde realiza-se nos próximos dias 7, 8, 9 e 10 de Maio, na Cidade da Praia, com o tema “Liderança Atlântica - Sustentabilidade Energética, Turística e Digital”. Filipe Vaz, Director-geral da Tema Central e co-organizador da Cimeira, falou com o Expresso das Ilhas sobre a edição deste ano.

A ler igualmente os artigos de opinião ‘Nos 25 anos da Rádio Morabeza’ de Nuno Andrade Ferreira e ‘Nota introdutória’ de Manuel Brito-Semedo.