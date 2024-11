Autárquicas 2024: José dos Reis quer mais um mandato para "dar continuidade ao processo de desenvolvimento" do Tarrafal

O PAICV apresentou ontem as listas dos candidatos à Assembleia e à Câmara Municipal do Tarrafal, lideradas por Adilson Costa e José dos Reis, que pediram o segundo mandato para “dar continuidade ao processo de transformação”.

Numa cerimónia pública no município do Tarrafal foram apresentadas as listas da candidatura sob o lema “Tarrafal continuar é preciso”, e José dos Reis enfatizou que a sua candidatura representa um compromisso com todos os tarrafalenses, tanto residentes quanto emigrantes.

“Este é um projecto de juventude, de homens e mulheres do Tarrafal, focado na transformação e desenvolvimento contínuo do nosso município”, declarou.

O candidato destacou os avanços feitos nos últimos quatro anos, que, segundo o mesmo, comprovaram a capacidade de crescimento do Tarrafal, realçando que agora, busca um novo mandato para aprofundar essas melhorias, transformando o município em um lugar mais atraente para viver, visitar e investir.

“Queremos que o Tarrafal seja um município mais próximo dos sonhos, agradável e aberto a todos que desejem investir aqui”, acrescentou.

O plano de continuidade de José dos Reis inclui iniciativas nos sectores de requalificação urbana, ambiental, paisagística e turística, além de investimentos em habitação, sector primário para a geração de emprego e renda para jovens e mulheres.

A cultura, o desporto e o turismo também fazem parte dos projectos da equipa, que, segundo o candidato, vão ser todos trabalhados como um pacote estratégico, com parcerias que envolvem o Governo de Cabo Verde e o sector privado.

José dos Reis afirmou que esta é uma candidatura aberta e inclusiva, voltada para a mobilização das capacidades da sociedade civil e do sector empresarial.

“Queremos unir forças e competências para construir um Tarrafal de todos e para todos”, concluiu.

O acto foi presidido pelo presidente do PAICV, Rui Semedo, que enalteceu a importância da continuidade da equipa na gestão do município e contou com a presença de vários membros do partido, assim como amigos, familiares dos candidatos, mas também simpatizantes do partido e apoiantes da candidatura de José dos Reis.

Para além de José dos Reis, concorre à presidência da câmara do Tarrafal, Marcelo Correia, que lidera a lista do MpD.