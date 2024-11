Autárquicas 2024/Praia: Francisco Carvalho promete Fábrica de Peixe e fazer da Praia um mercado nacional de exportação

A candidatura de Francisco Carvalho visitou esta manhã o cais de pesca da Praia, onde prometeu dotar o município de uma “Fábrica de Peixe” e fazer da Praia um centro de exportação do pescado em Cabo Verde.

Perante a azáfama da faina, numa manhã de muita movimentação, já que a visita coincidiu com o momento do regresso das embarcações de pesca, o que agita o vasto negócio que gira ao perímetro desta unidade de pesca, o candidato do PAICV disse que levou “a mensagem aos pescadores e peixeiras e armadores, como sendo indispensáveis para a economia de Cabo Verde e da Praia”.

“Já temos o memorando assinado para a criação de uma Fábrica de Peixe na Praia. Praia passa a fazer parte de um circuito para exportação de peixe em Cabo Verde. Os armadores terão mais oportunidades de canalizar os seus peixes e de melhorar os seus negócios na perspectiva de mais estabilidade”, disse enquanto se fazia sentir o coro “Francisco peixeiras sta ku bó (Peixeiras estão contigo).

Para o candidato de “Uma Praia para Todos”, esta classe, constituída ainda por armadores contribuem e muito para a geração e fortalecimento da economia, criação de emprego, o que permite mais poder de compra, mais liberdade já que contribuem para a circulação e a melhoria da economia.

"Desde o início do nosso mandato temos vindo a dar uma grande atenção ao sector informal e vamos reforçar esta atenção no segundo mandato, continuar a criar condições para que os pescadores, peixeiras, armadores aprofundarem a sua dinâmica, de modo que as famílias vivam cada vez melhor”, defendeu.

Prometeu, igualmente, criar um mercado de qualidade com grandes condições para o desenvolvimento da pesca, alegando que o projecto já tem financiamento garantido e que só não foi implementado porque depende do Governo.

“Tenho esperança que no próximo mandato, vamos ter um Governo mais democrático,que lida melhor com partidos da oposição, com câmaras de cores partidárias diferentes e que todas as pessoas, pescadores, rabidantes, saiam a ganhar”, referiu, tendo ressalvado que “vai enviar ao Governo uma Cartilha sobre a Democracia” para informar-lhe que “a democracia é boa”.

A candidatura “Uma Praia para Todos” aproveitou a ocasião para realizar uma arruada do cais de pesca da Praia até ao bairro de Ponta d’Água, com passagem pelas localidades de Lém Ferreira, Paiol, Castelão, e Achadinha Pires, para centralizar as suas acções no porta-a-porta em Ponta d’Água.

Na Praia, concorrem ao cargo para presidente da câmara Francisco Carvalho (PAICV), Abraão Vicente (MpD), Romeu di Lurdes (PTS) e Juceliano Vieira (UCID).

Nas eleições de 2020, o Movimento para a Democracia (MpD) conquistou 14 câmaras municipais, enquanto o Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV) conquistou oito.