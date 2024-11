PAICV apresenta lista à Câmara e Assembleia Municipal da Praia virada para a “consolidação da governação local”

O PAICV apresentou este sábado as listas dos candidatos à Assembleia e à Câmara Municipal da Praia, lideradas por Clara Marques e Francisco Carvalho, que pediram o segundo mandato para a “consolidação da governação local”.

Na corrida à sua própria sucessão na autarquia da capital, Francisco Carvalho considerou ser merecedor de mais um mandato, por entender que “apesar de todos os obstáculos, desafios, ataques e perseguição nos primeiros quatro anos do seu comando conseguiu adaptar o desempenho da câmara à realidade da vida de pessoas”.

Perante uma “grande assistência” dos amigos, adeptos e simpatizantes do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV) que lotou a tenda improvisada no largo do Memorial Amílcar Cabral, e num discurso sistematicamente interrompido por ovações dos presentes, Carvalho apontou a reconquista da confiança das pessoas como um dos grandes feitos do seu mandato.

Por isso, solicitou o voto na candidatura “Praia para todos”, de modo que consiga mais uma ordem para poder consolidar as bases, por forma a fazer com que o sonho de todos os praienses se torne realidade.

Depois de elencar uma série de “obras concretizadas na sua gestão”, executadas a partir de financiamentos mobilizados no exterior, através de cooperação com instituições estrangeiras ou financiamento de emigrantes, bem como firmas privadas no país, o candidato na corrida à sua própria sucessão, prometeu construir obras por todos as localidades do município.

“Nós temos capacidade de dialogar, de estabelecer pontes e de procurar financiamentos para concretizar o sonho dos praienses. Já ligamos a Praia com o mundo. Agora temos de reforçar, juntos, este trabalho, porque já temos um conjunto de oportunidades identificadas e estamos em condições de trabalhar para que a Praia seja o orgulho de todos”, afirmou.

No rol da sua linha de actuação para o segundo mandato, se se vier a concretizar, enumerou uma política virada para dar combate ao nível de insegurança e a delinquência juvenil, com a criação de três unidades móveis de Polícia Municipal para transmitir mais segurança, ter acesso à videovigilância, combate ao desemprego com a criação de postos de trabalho, através de um Plano Municipal de Emprego.

Prometeu, ainda, a criação de um Hospital Privado, no quadro da geminação com a cidade de Dakar (Senegal) e unidades Sanitárias de Bases nas localidades de Safende, Alto Glória, São Francisco e São Pedro, construir Casa para Todos da CMP, um parque industrial com capacidade para instalação de 50 empresas e colocar a Praia no mapa do turismo de Cabo Verde.

Já Clara Marques, que também concorre à sua própria sucessão, na Assembleia Municipal, disse estar pronta para continuar a “lutar para uma Praia mais justa e mais inclusiva” no seu exercício de cidadania visando o bem-estar dos munícipes.

O acto foi apadrinhado pelo presidente do PAICV, Rui Semedo, que enalteceu a importância da continuidade da equipa de Francisco Carvalho e Clara Marques na gestão do município e contou com o envolvimento de toda a cúpula deste que é o maior partido da oposição.