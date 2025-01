​PAICV em São Vicente assegura não contribuir para impasse político na Câmara Municipal

O PAICV em São Vicente garante que não vai contribuir para um impasse político na Câmara Municipal, independentemente de assumir ou não pastas na edilidade. Garantia deixada hoje pelo presidente da Comissão Política Regional do partido, Adilson Jesus.

O responsável falava à imprensa após o adiamento, esta quinta-feira, da distribuição de pelouros devido à falta de consenso entre o presidente Augusto Neves e os vereadores do PAICV.

“Nós não vamos, de forma nenhuma, fazer parte de um impasse. A Câmara Municipal terá as condições para funcionar com o PAICV, mas é claro que nós queremos fazer parte de forma condigna. A nossa postura como vereadores profissionalizados ou como vereadores políticos será a mesma, será uma postura de controlo, contribuição, colaboração e de cooperação. Nós não temos a prerrogativa de liderar a Câmara Municipal”, afirma.

Adilson Jesus afirma que o que aconteceu na sessão solene de instalação dos novos órgãos municipais de São Vicente foi apenas um entendimento pontual, que resultou na eleição de Helena Fortes para presidente da Assembleia Municipal. O responsável acrescenta que o partido não esperava qualquer tipo de compensação por parte do presidente Augusto Neves na distribuição dos pelouros.

“Não há compensação. Nós estávamos à espera que o presidente da Câmara Municipal olhasse para as competências e capacidades profissionais de cada um dos vereadores e que distribuísse os pelouros nessa sequência. A distribuição dos pelouros fora do âmbito da capacidade e competência de cada um é que tem prejudicado São Vicente. O município de São Vicente tem a sorte de ter nove vereadores com áreas de formação completamente distinta”, entende.

Para António Duarte, vereador do PAICV, sendo ele arquitecto urbanista, a vereadora Luana Jardim, formada em Turismo e com experiência em Formação Profissional, o vereador Nelson Faria, economista e com experiência em Finanças, a atribuição dos pelouros deveria abraçar a competência profissional de cada um.

O PAICV espera que, na próxima sessão da Câmara Municipal, seja alcançado um consenso que permita criar as condições políticas necessárias para a viabilização e o bom funcionamento da edilidade.

Augusto Neves foi reeleito presidente da Câmara Municipal de São Vicente nas eleições de 1 de Dezembro de 2024. O MpD conquistou quatro vereadores, o PAICV elegeu três, e a UCID garantiu dois.