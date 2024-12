Eleições invertem mapa autárquico para maioria PAICV

O PAICV venceu na maioria dos 22 municípios, nas eleições de domingo, invertendo o mapa autárquico do país e derrotando o MpD.

Os resultados provisórios à 01:00 de hoje, quando faltavam apurar 17 das 1.079 mesas de voto, davam ao PAICV 15 câmaras e sete ao MpD. Em 2020, o MpD venceu em 14 e o PAICV em oito.

Nas declarações ao longo da noite de apuramento eleitoral, o MpD reconheceu a derrota, enquanto o PAICV celebrou a reviravolta no panorama da política municipal.

O principal partido da oposição ao Governo manteve as oito câmaras onde já governava: Praia, Ribeira Grande Santiago, Santa Cruz, São Domingos e Tarrafal, ilha da Boa Vista e ainda São Filipe e Mosteiros.

Àquelas autarquias, o PAICV juntou mais seis: conquistou ao MpD o município de Santa Catarina (Santiago), assim como Maio, Brava, Ribeira Brava, Santa Catarina do Fogo, Porto Novo e, com diferença de um voto, São Lourenço dos Órgãos.

No mapa autárquico do MpD, o partido manteve a ilha de São Vicente, mas novamente em minoria, tal como no último mandato.

O partido venceu em Paul e Ribeira Grande (Santo Antão), na ilha do Sal, em Tarrafal de São Nicolau e em dois municípios da ilha de Santiago: São Miguel e São Salvador do Mundo.

No que respeita à composição dos executivos municipais, outras duas forças além dos dois principais partidos do arquipélago conseguiram eleger vereadores.

A UCID, terceira força parlamentar, elegeu dois vereadores em São Vicente e o Movimento Independente de Tarrafal de São Nicolau terá um vereador no município.

A UCID consegue também entrar nas assembleias municipais de São Vicente (cinco membros), Sal (dois), Ribeira Grande e Paul (um eleito em cada).

O movimento Santa Catarina Sempre e Acima de Tudo terá um representante na assembleia daquela autarquia da ilha de Santiago, enquanto o Movimento Independente de Tarrafal de São Nicolau terá três eleitos na respectiva assembleia.

A abstenção geral deverá subir em relação às últimas autárquicas, de 41,6% para cerca de 50%.

A percentagem de eleitores que não votaram deverá subir em todos os municípios, com excepção da capital, Praia, onde os resultados apontam para um recuo de algumas décimas.

Em 2020, a capital tinha sido o único município onde a abstenção tinha sido superior a 50%, mas, este ano, além da cidade da Praia, houve mais seis em que a maioria dos eleitores não votou.

Para as eleições de domingo havia cerca de 352 mil eleitores inscritos, sensivelmente mais 15 mil que há quatro anos.

As próximas eleições, presidenciais e legislativas, deverão acontecer em 2026.