Candidaturas às Autárquicas 2024 formalizadas em diversos municípios

Os partidos políticos formalizaram as suas candidaturas às eleições autárquicas de 01 de Dezembro, em diferentes municípios.

Em São Salvador do Mundo o PAICV entregou uma candidatura que respeita integralmente a lei da paridade, com uma divisão de 50% homens e 50% mulheres na câmara, e 60% homens e 40% mulheres na assembleia municipal, segundo o mandatário Eugénio Nasolino .

Já o MpD apresentou uma candidatura jovem, com representantes de todas as zonas do município, respeitando também a paridade de género, conforme o mandatário Brás Gabriel.

Por sua vez, o São Lourenço dos Órgãos o PAICV foi o primeiro a entregar a sua candidatura, liderada por António Fernandes, assegurando o cumprimento da lei da paridade. O MpD , representado por Daniel Vieira, também oficializou a candidatura.

Em Santa Cruz o MpD entregou a sua candidatura liderada por Ivanildo Tavares, que ressaltou o cumprimento das exigências legais. O PAICV também formalizou a sua candidatura, com a garantia de que todas as normas jurídicas foram cumpridas.

Já no Tarrafal o MpD formalizou a sua candidatura com Marcelo Correia à câmara e Victor Mendes à assembleia, apresentando uma lista diversificada. O PAICV , por sua vez, entregou uma candidatura com 50% de homens e 50% de mulheres, garantindo a paridade legal.

Na Praia, o MpD , liderado por Abraão Vicente, oficializou a sua candidatura prometendo "resgatar" o município. A UCID entregou a sua lista encabeçada por Juceliano Vieira (Vidjey ) e Sandra Santos e o PAICV deve formalizar ainda hoje a candidatura.

No Sal, o PAICV entregou a candidatura encabeçada por José Paixão, à câmara, e Carlos Monteiro, à assembleia municipal, com a promessa de que os candidatos são reflexo da realidade social da ilha.

O MpD , liderado por Júlio Lopes, candidato à reeleição, também formalizou a sua candidatura, com Nuno Lopes como candidato à presidência da assembleia.Em Santo Antão, no Paul, o MpD entregou uma lista liderada por Adilson Fernandes à câmara e Sandra Galina à assembleia.

Em Ribeira Grande, o MpD , representado por António Miranda, entregou uma lista que cumpre a lei da paridade, com 53% de mulheres para a câmara municipal. O PAICV também oficializou a sua candidatura, com Pedro Pio Lopes assegurando que todos os procedimentos legais foram seguidos.

Já no Porto Novo, o PAICV foi a primeira força a entregar a sua candidatura no município, respeitando a lei da paridade, segundo a mandatária Lígia Neves.

Quanto a ilha de São Vicente, o MpD formalizou sua candidatura liderada por Augusto Neves à câmara e Helena Fortes à assembleia, com uma lista que cumpre a paridade e apresenta uma boa representação de jovens.

Já o Movimento Autónomo Sãovicentino (MAS), com Carlos Araújo como líder, entregou a sua candidatura prometendo levar a "força do povo" para governar.Faltam ainda formalizar as candidaturas do PAICV e da UCID .

Na Brava, o MpD foi o primeiro a formalizar a sua candidatura, segundo o porta-voz João Paulo Silva. O PAICV , liderado por Amândio Brito, também entregou a sua candidatura com o foco em “trabalhar para ganhar” por amor à Brava.

Em São Nicolau, o PAICV formalizou a sua candidatura em Ribeira Brava, com Nilton Monteiro à câmara e Januário Gomes à assembleia. O MpD , por sua vez, entregou a candidatura de José Martins à câmara e Benvindo Almeida à assembleia.

Finalmente na Boa Vista, o MpD foi a terceira força política a formalizar a sua candidatura na ilha, com João Spencer à câmara e Miriam Livramento à assembleia, prometendo o início de uma mudança na Boa Vista. O PAICV foi o primeiro a formalizar a candidatura.