MpD e NOSi repudiam declarações de Francisco Carvalho sobre suposta fraude eleitoral

MpD e NOSi condenaram hoje as declarações do candidato do PAICV à Câmara Municipal da Praia, Francisco Carvalho, que insinuou uma suposta preparação de fraude eleitoral entre o Governo e o Núcleo Operacional da Sociedade de Informação (NOSi), classificando-as como "gravíssimas", infundadas, irresponsáveis, caluniosas e uma tentativa de fragilizar o sistema eleitoral cabo-verdiano.

“Estamos aqui para reagir às gravíssimas declarações do candidato do PAICV à Câmara Municipal da Praia, Francisco Carvalho, que, num claro desespero, decidiu atacar frontalmente o coração da nossa democracia: o sistema eleitoral cabo-verdiano”, disse o secretário-geral do MpD, Luís Carlos Silva, em conferência de imprensa. Para o dirigente do MpD, estas acusações representam uma clara tentativa de fragilizar um dos pilares mais respeitados da democracia cabo-verdiana, o processo eleitoral. Luís Carlos Silva revelou que o MpD já solicitou formalmente um posicionamento da Comissão Nacional de Eleições (CNE) sobre as declarações de Francisco Carvalho. “Queremos reafirmar a nossa confiança nas nossas instituições. Cabo Verde é um Estado de Direito democrático, respeitado internacionalmente pela solidez das suas instituições e pela qualidade do seu sistema eleitoral”, sublinhou. O MpD apelou ainda para que Francisco Carvalho assuma as responsabilidades do seu mandato e respeite o ambiente de paz e civismo que caracteriza as eleições em Cabo Verde. Por sua vez, o NOSi, através de um comunicado de imprensa classificou as declarações de Francisco Carvalho de infundadas, irresponsáveis, caluniosas e esclareceu que não interfere, nem tem competência técnica para interferir, nos processos de votação, contagem de boletins ou descarga de votos, responsabilidades que pertencem exclusivamente às Mesas e Assembleias de Votos, conforme definido no código eleitoral vigente. Segundo o comunicado, a entidade é responsável por processos como o recenseamento eleitoral e a divulgação de resultados provisórios. O NOSi reafirma o profissionalismo dos seus colaboradores e garante que continuará a actuar em prol da sociedade e da democracia. A instituição refutou veementemente as acusações do candidato, apontando-as como uma tentativa de descredibilizar o seu nome e o trabalho desenvolvido, tanto nacional quanto internacionalmente. “Manteremos o nosso firme propósito de continuar a servir Cabo Verde com segurança, confiança e transparência, como temos feito ao longo dos anos”, conclui o comunicado. Durante a segunda edição do Jornal de Campanha da RCV, Francisco Carvalho acusou o Governo e a NOSi de planos para roubar nas mesas de voto. “Ulisses Correia e Silva já se esqueceu de Cabo Verde e está obcecado pela Praia. Porque já pressentiu uma grande derrota e têm planos de roubar com a NOSi e roubar nas mesas de votos. Isto é um problema grande porque vai gerar confusão. Nas ruas os sinais são claros que o MpD já perdeu as eleições na Praia, os resultados nas urnas não podem ser outros”, acusou.

