Autárquicas 2024: CNE publica resultados definitivos

A Comissão Nacional de Eleições (CNE) divulgou os resultados definitivos das eleições autárquicas de 2024. A nível nacional, Cabo Verde registou um total de 351.935 eleitores inscritos, dos quais 176.756 compareceram às urnas, resultando numa taxa de participação de 50,23%. Os votos válidos somaram 171.330, com 3.304 votos em branco e 2.123 nulos.

Conforme o edital da CNE os municípios com menor taxa de abstenção são Paul em que dos 5.273 inscritos, 3.426 votaram (65% de participação). O MpD venceu com 53,70% dos votos, seguido pelo PAICV com 41,54%.

Menor taxa de abstenção

Porto Novo: Com 64,96% de participação (13.768 inscritos e 8.944 votantes), o PAICV obteve 50,14%, superando o MpD, que teve 47,50%.

Mosteiros:Entre os 6.647 inscritos, 4.002 votaram (60,20% de participação). O PAICV venceu com ampla margem, conquistando 62,66% dos votos contra 37,34% do MpD.

Santa Cruz: Registou 50,80% de participação (17.692 inscritos e 8.991 votantes). O PAICV liderou com 68,20%, seguido pelo MpD com 28,90%.

Municípios com mais abstenção

São Vicente: Com 55.374 inscritos, apenas 27.508 votaram, resultando numa participação de 49,68%. O MpD liderou com 43,32%, seguido pelo PAICV (27,66%) e UCID (25,77%).

Sal:A ilha do Sal teve 42,38% de participação (21.254 inscritos e 9.008 votantes). O MpD dominou com 69,97%, enquanto o PAICV obteve 22,73%.

Boa Vista:Apenas 58,37% dos eleitores inscritos participaram (9.567 inscritos e 5.583 votantes). O PAICV venceu com 60,01%, enquanto o MpD ficou com 28,68%.

Praia:Na capital, 44,65% dos eleitores votaram (91.946 inscritos e 41.088 votantes). O PAICV conquistou 62,40%, o MpD 35,34% e a UCID 0,95%.

No Tarrafal de Santiago o PAICV obteve 69,70%, consolidando uma vitória expressiva, enquanto o MpD ficou com 30,30%.

Em São Filipe o PAICV também venceu com folga, alcançando 70,75%, contra 27,82% do MpD e em Ribeira Grande de Santiago com 56,25% dos votos, o PAICV superou o MpD, que teve 42,59%.