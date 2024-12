Mais de 350 mil eleitores votam hoje nas nonas eleições autárquicas em Cabo Verde

Cabo Verde realiza hoje as nonas eleições autárquicas do país, abrangendo 22 municípios nas com cerca de 352 mil eleitores inscritos, mais 15 mil que na última votação, há quatro anos. Haverá 1.079 mesas de voto abertas das 08:00 às 18:00.

Cerca de metade dos eleitores estão registados em três municípios: a capital, Praia, na ilha de Santiago, com 26% dos inscritos, 16% no município de São Vicente e 8% em Santa Catarina, no interior da ilha de Santiago. Em todo o arquipélago, há 62 listas a concorrer às câmaras municipais, entre as quais, cinco movimentos de cidadãos. O Presidente da República, José Maria Neves, fez no sábado uma comunicação à Nação a apelar a uma “votação expressiva”, contra abstenção, enquanto a Comissão Nacional de Eleições (CNE), em conferência de imprensa, garantiu a prontidão e integridade de todo o sistema eleitoral. O Governo assinou, na quinta-feira, um despacho a garantir que durante todo o período de funcionamento das assembleias de voto estejam abertos os serviços públicos necessários ao apoio às eleições, por exemplo, para emissão de documentos. Devem estar abertos os serviços de registos, notariado e identificação, casas do cidadão, delegacias de saúde, escolas públicas e a Inspeção Geral das Atividades Económicas (IGAE) deve estar no terreno. À IGAE caberá vigiar o respeito pela proibição de venda de bebidas alcoólicas num raio de 500 metros das assembleias de voto.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.