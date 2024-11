CNE entrega cópias dos boletins de voto às candidaturas

A Comissão Nacional de Eleições entregou hoje, na sua sede, os fac-símiles dos boletins de voto, às candidaturas concorrentes às eleições autárquicas de 1 de Dezembro.

Durante a cerimónia, a presidente da CNE, Maria do Rosário Gonçalves, frisou a relevância deste passo para assegurar a transparência e a confiança no sistema eleitoral.

“Este acto, previsto no artigo 165 e 166 do Código Eleitoral, é essencial para reforçar a igualdade de oportunidades entre as candidaturas. A entrega dos fac-símiles permite às listas concorrentes verificar a autenticidade e a conformidade dos boletins de voto e utilizá-los como ferramenta para a preparação dos eleitores, evitando voto nulos”, explicou.

Também assegurou que os fac-símiles acautela a transparência e minimiza a possibilidade de contrafação dos boletins de voto, reforçando a confiança de todos no processo eleitoral.

A cerimónia contou com a presença de mandatários das candidaturas e representantes da Direção-Geral de Apoio ao Processo Eleitoral (DGAP).

Os fac-símiles foram entregues às candidaturas conforme os círculos eleitorais onde concorrem, sendo que os partidos que disputam todos os 22 círculos receberam um total de 44 fac-símiles.

“Queremos agradecer aos órgãos de comunicação social por estarem presentes, pois o seu papel é fundamental para levar esta informação ao eleitorado, garantindo que todos entendam que os fac-símiles não são os boletins oficiais a ser utilizados no dia das eleições. Esta comunicação ajuda a prevenir a desinformação”, frisou.

As candidaturas independentes e os partidos políticos que disputam em círculos específicos foram os primeiros a receber os fac-símiles, seguidos pelos partidos políticos PAICV e MpD que concorrem em todos os círculos eleitorais.