PAICV exorta CNE a corrigir falhas para aprimorar sistema eleitoral e reduzir stress nas eleições

Apesar de reconhecer o trabalho desempenhado pela Comissão Nacional de Eleições nas autárquicas realizadas no passado dia 1, a Comissão Política do PAICV exortou a instância da administração eleitoral a analisar as falhas ainda constatadas a fim de aprimorar o sistema e de diminuir o ‘stress’ “desnecessários” neste período.

O apelo foi feito pelo vice-presidente do partido, Nuias Silva, durante uma conferência de imprensa realizada hoje, para fazer o balanço da reunião da Comissão Política do PAICV, realizada nesta quinta-feira, 12. Segundo Silva, a democracia cabo-verdiana está se consolidando e apontou como exemplo casos em que se ganha, ou se perde por apenas um voto. No entanto, o vice-presidente também apontou falhas que considera que precisam ser melhoradas para aprimorar o sistema e diminuir ‘stress’ “desnecessários” nas eleições. Como exemplo, citou atrasos na abertura das mesas de voto, que, segundo diz, podem desmotivar eleitores. “Já temos caminho suficiente percorrido para corrigir esses atrasos e garantir que a vontade eleitoral das pessoas não seja condicionada”, sublinhou. Outro ponto levantado foi a necessidade de melhorar os mecanismos de comunicação com os eleitores, sugerindo a substituição do envio de SMS por plataformas ‘online’ e call centers, que seriam mais eficazes. Outro ponto mencionado por Nuias Silva, foi a actuação do governo durante o período eleitoral, acusando-o de cometer ilícitos, como o início de obras públicas, atribuição de subsídios e reuniões de campanha dentro do período vedado. Nesse sentido, sugeriu à CNE que ao invés de recomendações, esses actos precisam ser desmotivados por meio de uma condenação concreta e que delibere que se suspenda o acto. “O nosso código eleitoral é robusto, mas as decisões ainda são tímidas. É preciso tomar medidas concretas para desmotivar e punir esses actos ilícitos, elevando os índices de transparência e a confiança no processo eleitoral”, concluiu Nuias Silva.

